Повернення на щасливі корти: Світоліна розкрила грандіозні плани на ґрунтовий сезон

Виступи за збірну

Після невеликої паузи, пов'язаної з переходом з хардового покриття, Світоліна виступить за національну команду у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі (10-11 квітня).

Разом з лідеркою до складу збірної увійшли: Марта Костюк, Олександра Олійникова, Людмила та Надія Кіченок.

Ґрунтовий марафон

Одразу після цього Еліна повернеться до туру WTA, де на неї чекає насичений графік:

Штутгарт (13-19 квітня): повернення на німецькі корти вперше з 2021 року.

Мадрид (21 квітня – 3 травня): спроба повторити минулорічний успіх, коли українка дісталася півфіналу.

Рим (5-17 травня): виступ на турнірі, де Світоліна двічі ставала чемпіонкою (2017, 2018).

Кульмінацією ґрунтової частини сезону стане "Ролан Гаррос" (24 травня - 7 червня). На кортах Парижа українка має свій найкращий показник перемог серед усіх турнірів Grand Slam – 73%. Останні два роки Світоліна стабільно доходила на французькому "мейджорі" до чвертьфіналу.

Світоліна у сезоні-2026

Поточний сезон розпочався для Еліни з титулу: у січні вона перемогла на турнірі WTA 250 в Окленді, здобувши 19-й трофей у кар'єрі.

На Australian Open українка дійшла до півфіналу: по дорозі туди розгромила третю ракетку світу Коко Гофф (6:1, 6:2), однак у матчі за фінал поступилася Аріні Соболенко (2:6, 3:6). До тієї поразки Світоліна йшла з серією з 10 перемог поспіль.

У лютому на "тисячнику" в Дубаї вийшла у фінал, де програла американці Джессіці Пегулі (2:6, 4:6).

У березні в Індіан-Веллсі Світоліна у чвертьфіналі у трьох сетах здолала другу ракетку світу Ігу Свьонтек (6:2, 4:6, 6:4). Однак у півфіналі програла Єлені Рибакіній (5:7, 4:6).

Вперше в кар'єрі Світоліна вийшла у чотири півфінали турнірів WTA за перші три місяці року – в Окленді, на Australian Open, у Дубаї та Індіан-Веллсі.

Зараз українка посідає четверте місце у світі за кількістю виграних матчів у 2026 році (25 перемог). У оновленому рейтингу WTA Світоліна впевнено утримує сьому позицію.