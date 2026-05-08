Повернення королеви? Світоліна за 1 годину розібралася з опоненткою у Римі: що чекає на українку

21:35 08.05.2026 Пт
2 хв
Світоліна у третьому колі WTA 1000! Подробиці розгрому та хто стане наступною жертвою українки
aimg Катерина Урсатій
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно подолала друге коло престижного турніру WTA 1000 у Римі. У двох сетах титулована українка не залишила шансів представниці Італії Ноемі Базілетті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинку.

Як пройшов матч

Українка, яка посіяна на турнірі під 7-м номером, з перших хвилин захопила ініціативу.

У першій партії Світоліна оформила справжній розгром, віддавши суперниці лише один гейм - 6:1.

У другому сеті 17-річна італійка спробувала нав'язати боротьбу та покращила гру на власній подачі.

Проте досвід Світоліної став вирішальним: Еліна впевнено довела справу до перемоги - 6:3.

Тріумфальна історія в Римі

Для Світоліної турнір у столиці Італії є особливим. Вона втретє поспіль виходить тут щонайменше до третього раунду, а загалом Рим - найуспішніша зупинка в календарі WTA 1000 для українки.

  • 2017 та 2018 роки: Еліна ставала чемпіонкою турніру
  • 2025 рік: Торік українка зупинилася на стадії чвертьфіналу

Що далі

У третьому колі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Сімона Вальтерт (Швейцарія) - Гейлі Баптіст (США).

Зазначимо, що боротьбу в Римі продовжує ще одна українка - Олександра Олійникова. Для неї вихід до третього кола став особистим рекордом на турнірах такої категорії.

