Возвращение королевы? Свитолина за 1 час разобралась с оппоненткой в Риме: что ждет украинку

21:35 08.05.2026 Пт
2 мин
Свитолина в третьем круге WTA 1000! Подробности разгрома и кто станет следующей жертвой украинки
aimg Екатерина Урсатий
Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела второй круг престижного турнира WTA 1000 в Риме. В двух сетах титулованная украинка не оставила шансов представительнице Италии Ноэме Базилетти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединка.

Как прошел матч

Украинка, которая посеяна на турнире под 7-м номером, с первых минут захватила инициативу.

В первой партии Свитолина оформила настоящий разгром, отдав сопернице лишь один гейм - 6:1.

Во втором сете 17-летняя итальянка попыталась навязать борьбу и улучшила игру на своей подаче.

Однако опыт Свитолиной стал решающим: Элина уверенно довела дело до победы - 6:3.

Триумфальная история в Риме

Для Свитолиной турнир в столице Италии является особенным. Она в третий раз подряд выходит здесь как минимум до третьего раунда, а в целом Рим - самая успешная остановка в календаре WTA 1000 для украинки.

  • 2017 и 2018 годы: Элина становилась чемпионкой турнира
  • 2025 год: В прошлом году украинка остановилась на стадии четвертьфинала

Что дальше

В третьем круге Свитолина встретится с победительницей пары Симона Вальтерт (Швейцария) - Хейли Баптист (США).

Отметим, что борьбу в Риме продолжает еще одна украинка - Александра Олейникова. Для нее выход в третий круг стал личным рекордом на турнирах такой категории.

