Возвращение королевы? Свитолина за 1 час разобралась с оппоненткой в Риме: что ждет украинку
Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела второй круг престижного турнира WTA 1000 в Риме. В двух сетах титулованная украинка не оставила шансов представительнице Италии Ноэме Базилетти.
Как прошел матч
Украинка, которая посеяна на турнире под 7-м номером, с первых минут захватила инициативу.
В первой партии Свитолина оформила настоящий разгром, отдав сопернице лишь один гейм - 6:1.
Во втором сете 17-летняя итальянка попыталась навязать борьбу и улучшила игру на своей подаче.
Однако опыт Свитолиной стал решающим: Элина уверенно довела дело до победы - 6:3.
Триумфальная история в Риме
Для Свитолиной турнир в столице Италии является особенным. Она в третий раз подряд выходит здесь как минимум до третьего раунда, а в целом Рим - самая успешная остановка в календаре WTA 1000 для украинки.
- 2017 и 2018 годы: Элина становилась чемпионкой турнира
- 2025 год: В прошлом году украинка остановилась на стадии четвертьфинала
Что дальше
В третьем круге Свитолина встретится с победительницей пары Симона Вальтерт (Швейцария) - Хейли Баптист (США).
Отметим, что борьбу в Риме продолжает еще одна украинка - Александра Олейникова. Для нее выход в третий круг стал личным рекордом на турнирах такой категории.