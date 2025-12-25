Померла Віра Алентова - зірка фільму "Москва сльозам не вірить", яка не любила Україну

Подробиці смерті Віри Алентової

Як кажуть очевидці, актрисі стало зле безпосередньо в будівлі театру імені Маяковського під час прощання з актором Анатолієм Лобоцьким. На місце події терміново викликали бригаду швидкої допомоги для екстреної госпіталізації до міської клінічної лікарні №1.

Боротьба за життя артистки тривала майже годину - спочатку в автомобілі швидкої, а згодом у реанімаційному відділенні.

Відомо, що за 22 хвилини після того, як актрису помістили в машину, у неї сталася зупинка серця. Медики проводили реанімаційні заходи в дорозі та продовжили їх вже у лікарні.

Протягом 30 хвилин лікарі намагалися відновити серцебиття пацієнтки, проте зусилля виявилися марними.

За попередніми даними, причиною смерті Алентової став гострий інфаркт міокарда на тлі гіпертонічної хвороби серця, яка загострилася через сильний емоційний стрес під час похоронної процесії.

Окрім проблем із серцем, лікарі зафіксували в актриси критичний рівень цукру в крові, що значно ускладнило процес реанімації та шанси на стабілізацію стану.

Алентова у фільмі "Москва сльозам не вірить"

Творчий шлях та особисте життя

Віра Алентова народилася у 1942 році та присвятила більшу частину життя театру і кіно. Найзнаковішою в її кар'єрі стала роль Катерини Тихомирової у стрічці "Москва сльозам не вірить" (1979).

Протягом десятиліть вона була провідною актрисою Московського драматичного театру імені Пушкіна. Серед інших відомих робіт Алентової - ролі у фільмах "Час бажань", "Ширлі-мирлі", "Заздрість богів".

У 2017 році СБУ заборонила Алентовій в'їзд на територію України терміном на три роки.

Згодом Міністерство культури внесло її до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Підставою для цього стало її відвідування окупованого Криму з порушенням українського законодавства (в'їзд через закриті пункти пропуску з території РФ) задля участі у пропагандистських заходах.

Після 24 лютого 2022 року Алентова не виступила з осудом війни. На відміну від деяких колег, які виїхали з Росії або відкрито заявили про антивоєнну позицію, Алентова продовжила працювати в державному театрі в Москві та брати участь в офіційних заходах, у тому числі - організованих Кремлем.

Зазначимо, що у липні 2021 року пішов із життя її чоловік - відомий режисер Володимир Меньшов. Причиною його смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією.

У актриси залишилася донька, телеведуча та актриса Юлія Меньшова, яка також підтримує вторгнення РФ в Україну, про що неодноразово заявляла в інтерв’ю російським ЗМІ.