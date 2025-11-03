Помер найстарший у світі олімпійський чемпіон: легенда велоспорту ще ніс вогонь на Іграх-2024

Тріумф у Лондоні та церемонія в Парижі

Косте увійшов в історію після перемоги на Олімпійських іграх 1948 року в Лондоні, де здобув золото у командній гонці переслідування разом із П'єром Адамом, Сержем Блуссоном і Фернаном Деканалі.

Косте серед переможців на Іграх-1948 (olympics.com)

Після смерті угорської гімнастки Агнеш Келеті (яка пішла з життя у віці 103 років у січні 2025-го) Косте став найстарішим олімпійським чемпіоном у світі.

У липні 2024 року він ще раз нагадав про себе – став одним із факелоносців церемонії відкриття Олімпіади у Парижі. Саме Косте на останньому етапі передав естафету іншим французьким легендам спорту – Тедді Рінеру та Марі-Жозе Перек, які й запалили чашу з вогнем.

На цереморнії відкриття Олімпіади-2024 (olympics.com)

Досягнення на треку та шосе

Окрім перемоги на Олімпіаді, Косте здобував медалі на інших великих змаганнях у велоспорті – як на треку, так і на шосе.

У 1948 році він завоював "бронзу" в індивідуальній гонці переслідування на чемпіонаті світу з трекових перегонів.

Також здобував "срібло" та "бронзу" на етапах чемпіонатів світу з шосейних перегонів, виборовши чотири медалі лише у 1946 році.

На Тур де Франс француз виступав двічі, однак не зміг завершити обидві гонки, зійшовши на 4-му та 5-му етапах. Натомість на Джиро д’Італія змагався чотири рази, тричі діставшись фінішу – найкращим результатом стало 40-те місце у 1956 році.