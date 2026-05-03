"Полісся" переграло "Металіст 1925" та впритул наблизилося до ЛНЗ у таблиці УПЛ (відео)

17:45 03.05.2026 Нд
2 хв
"Вовки" тріумфували на своєму стадіоні в номінально гостьовому матчі
aimg Андрій Костенко
Матч "Металіст 1925" – "Полісся" (фото: ФК "Полісся")

Важливий матч у битві за нагороди української Прем'єр-ліги відбувся у Житомирі, де харківський "Металіст 1925" приймав місцеве "Полісся".

Про те, як пройшла гра та який принесла результат – розповідає РБК-Україна.

УПЛ, 26-й тур

"Металіст 1925" – "Полісся" – 0:1

Гол: Брагару, 20

Чому матч грали у Житомирі

Перед звітним туром "Полісся" йшло у турнірній таблиці третім, маючи 49 очок. Харків'яни відставали на чотири пункти та посідали п'яту сходинку. Отже у разі перемоги підопічні Младена Бартуловіча могли наблизитися до сьогоднішніх суперників на відстань одного пункту.

Ускладнювало для харків'ян ситуацію те, що важливий поєдинок доводилося грати фактично у гостях. Справа у тому, що "металісти" у поточному сезоні усі домашні ігри проводять саме в Житомирі. Таким чином, команда Руслана Ротаня отримала суттєву перевагу.

Як розвивалися події на полі

Житомирський колектив відкрив рахунок вже на 20-й хвилині. Максим Брагару, отримавши передачу від Ігоря Краснопіра, на підступах до штрафного майданчика технічно відправив м'яч точно під дальню стійку.

Невдовзі Краснопір мав шанс подвоїти рахунок, проте після його удару м'яч влучив у стійку воріт. У підсумку на перерву команди пішли за мінімальної переваги "вовків".

У другій половині перевагою продовжувало володіти "Полісся", яке мало значно більше шансів подвоїти результат, ніж "Металіст 1925" – зрівняти рахунок. Зокрема шанси відзначитися мали Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко.

Гра запам'яталася також емоційною суперечкою: капітан харків'ян Іван Калюжний викликав обурення Руслана Ротаня. Гравець намагався встановити м'яч для штрафного удару не на тому місці де вказав арбітр, що вивело наставника житомирян із рівноваги.

Зрештою поєдинок так і завершився мінімальною перемогою номінальних гостей.

Турнірне значення

Враховуюче те, що напередодні черкаський ЛНЗ втратив бали у Львові з "Карпатами" (0:0), "Полісся" впритул наблизилося до команди, яка зараз посідає друге місце в таблиці. У ЛНЗ – 53 очка, у житомирського колективу – 52.

Це означає, що "вовки" включилися у боротьбу за "срібло". І, судячи з календаря останніх чотирьох турів, вони мають непогані шанси фінішувати у чемпіонаті одразу за донецьким "Шахтарем".

"Металіст 1925" залишився на п'ятому місці, маючи 45 пунктів.

