"Полесье" переиграло "Металлист 1925" и вплотную приблизилось к ЛНЗ в таблице УПЛ (видео)

УПЛ, 26-й тур

"Металлист 1925" - "Полесье" - 0:1

Гол: Брагару, 20

Почему матч играли в Житомире

Перед отчетным туром "Полесье" шло в турнирной таблице третьим, имея 49 очков. Харьковчане отставали на четыре пункта и занимали пятую строчку. Так что в случае победы подопечные Младена Бартуловича могли приблизиться к сегодняшним соперникам на расстояние одного пункта.

Осложняло для харьковчан ситуацию то, что важный поединок приходилось играть фактически в гостях. Дело в том, что "металлисты" в текущем сезоне все домашние игры проводят именно в Житомире. Таким образом, команда Руслана Ротаня получила существенное преимущество.

Как развивались события на поле

Житомирский коллектив открыл счет уже на 20-й минуте. Максим Брагару, получив передачу от Игоря Краснопира, на подступах к штрафной площадке технично отправил мяч точно под дальнюю штангу.

Вскоре Краснопир имел шанс удвоить счет, однако после его удара мяч попал в стойку ворот. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "волков".

Во второй половине преимуществом продолжало владеть "Полесье", которое имело гораздо больше шансов удвоить результат, чем "Металлист 1925" - сравнять счет. В частности шансы отличиться имели Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко.

Игра запомнилась также эмоциональным спором: капитан харьковчан Иван Калюжный вызвал возмущение Руслана Ротаня. Игрок пытался установить мяч для штрафного удара не на том месте, где указал арбитр, что вывело наставника житомирян из равновесия.

В конце концов поединок так и завершился минимальной победой номинальных гостей.

Турнирное значение

Учитывая то, что накануне черкасский ЛНЗ потерял баллы во Львове с "Карпатами" (0:0), "Полесье" вплотную приблизилось к команде, которая сейчас занимает второе место в таблице. У ЛНЗ - 53 очка, у житомирского коллектива - 52.

Это означает, что "волки" включились в борьбу за "серебро". И, судя по календарю последних четырех туров, они имеют неплохие шансы финишировать в чемпионате сразу за донецким "Шахтером".

"Металлист 1925" остался на пятом месте, имея 45 пунктов.