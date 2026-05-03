"Полесье" переиграло "Металлист 1925" и вплотную приблизилось к ЛНЗ в таблице УПЛ (видео)

Важный матч в битве за награды украинской Премьер-лиги состоялся в Житомире, где харьковский "Металлист 1925" принимал местное "Полесье".
УПЛ, 26-й тур
"Металлист 1925" - "Полесье" - 0:1
Гол: Брагару, 20
Перед отчетным туром "Полесье" шло в турнирной таблице третьим, имея 49 очков. Харьковчане отставали на четыре пункта и занимали пятую строчку. Так что в случае победы подопечные Младена Бартуловича могли приблизиться к сегодняшним соперникам на расстояние одного пункта.
Осложняло для харьковчан ситуацию то, что важный поединок приходилось играть фактически в гостях. Дело в том, что "металлисты" в текущем сезоне все домашние игры проводят именно в Житомире. Таким образом, команда Руслана Ротаня получила существенное преимущество.
Житомирский коллектив открыл счет уже на 20-й минуте. Максим Брагару, получив передачу от Игоря Краснопира, на подступах к штрафной площадке технично отправил мяч точно под дальнюю штангу.
Вскоре Краснопир имел шанс удвоить счет, однако после его удара мяч попал в стойку ворот. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "волков".
Во второй половине преимуществом продолжало владеть "Полесье", которое имело гораздо больше шансов удвоить результат, чем "Металлист 1925" - сравнять счет. В частности шансы отличиться имели Алексей Гуцуляк и Александр Назаренко.
Игра запомнилась также эмоциональным спором: капитан харьковчан Иван Калюжный вызвал возмущение Руслана Ротаня. Игрок пытался установить мяч для штрафного удара не на том месте, где указал арбитр, что вывело наставника житомирян из равновесия.
В конце концов поединок так и завершился минимальной победой номинальных гостей.
Учитывая то, что накануне черкасский ЛНЗ потерял баллы во Львове с "Карпатами" (0:0), "Полесье" вплотную приблизилось к команде, которая сейчас занимает второе место в таблице. У ЛНЗ - 53 очка, у житомирского коллектива - 52.
Это означает, что "волки" включились в борьбу за "серебро". И, судя по календарю последних четырех туров, они имеют неплохие шансы финишировать в чемпионате сразу за донецким "Шахтером".
"Металлист 1925" остался на пятом месте, имея 45 пунктов.
