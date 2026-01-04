Побрив голову і помітно схуд: Міккі Рурк змінився до невпізнання (фото)

У новорічний день папараці зафіксували 73-річного актора, коли він забирав доставку з Taco Bell.

Колишній голлівудський серцеїд був з поголеною головою, різко схудлим обличчям і втомленим виглядом, одягнений у смугастий светр, мав на шиї вервицю та вийшов з дому без взуття.

Його зовнішність різко контрастує з образом, який у 1980–90-х зробив Рурка одним із найбажаніших акторів Голлівуду.

На тлі нових фото з’явилися повідомлення про серйозні фінансові труднощі актора.

Як повідомляє Daily Mail, Руркові загрожує виселення через майже 60 тисяч доларів несплаченої орендної плати.

"Міккі - "багатий бідний". Він живе від зарплати до зарплати, бо витрачає гроші так швидко, що кожного разу опиняється на нулі", - розповіло джерело виданню Daily Mail.

За словами інсайдера, фінансові проблеми пов’язані з тим, що актор більше не отримує великих гонорарів.

"Фільми, у яких він зараз знімається, не приносять тих грошей, до яких він звик. Це майже життя від гонорару до гонорару", - пояснило джерело.

Водночас інсайдер наголосив, що Рурк переконаний - йому вдасться уникнути виселення:

"Він упевнений, що домовиться й зможе залишитися в будинку", - зазначив співрозмовник видання.

Судова справа та будинок з історією

Згідно з документами, отриманими Daily Mail і поданими до Вищого суду Лос-Анджелеса, 18 грудня акторові було вручено триденне повідомлення з вимогою сплатити заборгованість або звільнити приміщення.

На той момент борг Рурка становив 59 100 доларів, відповідно до позову власника будинку Еріка Т. Голді.

Рурк орендує трикімнатний будинок із 2,5 ванними кімнатами з березня минулого року.

Міккі Рурк (фото: Getty Images)

Спочатку орендна плата становила 5200 доларів на місяць, однак згодом її підвищили до 7000 доларів.

Будинок, розташований у районі Беверлі-Гроув, має історичну цінність: за даними Los Angeles Times, у 1940-х роках у ньому мешкав відомий письменник Реймонд Чандлер.

"Він жив життям рок-зірки"

Інсайдери зазначають, що нинішній вигляд актора не є несподіванкою для його близького оточення.

"Міккі прожив життя рок-зірки - з наркотиками, алкоголем і постійними операціями на обличчі", - заявило джерело.

За словами співрозмовника видання, реакція публіки є цілком передбачуваною:

"Люди пам’ятають його як одного з найкрасивіших чоловіків Голлівуду. Тому, бачачи його таким, вони або засуджують, або висміюють", - пояснило джерело.

Скандали і спад кар’єри

Кар’єра Рурка зазнала серйозного удару після його скандальної участі в британському реаліті-шоу Celebrity Big Brother.

У квітні актор був змушений залишити проєкт через низку образливих і гомофобних висловлювань на адресу інших учасників.

Зокрема, блогерка та співачка Джоджо Сіва пізніше назвала його поведінку образливою, водночас зауваживши, що вважає Рурка "людиною, яка пережила багато травм".

Сам актор неодноразово визнавав власні помилки. В інтерв’ю The Sun він заявив, що саме його характер зруйнував кар’єру.

Міккі Рурк (кадр з фільму "Нестримні")

"Я зробив багато помилок. Мені нікого звинувачувати, крім себе", - сказав Міккі Рурк у коментарі The Sun.

На піку кар’єри в 1980–90-х роках Міккі Рурк вважався одним із найхаризматичніших акторів Голлівуду завдяки ролям у фільмах "9 з половиною тижнів", "Серце янгола" та "Риба-барабулька".

Втім, численні травми, отримані під час боксерської кар’єри, пластичні операції та роки залежностей суттєво змінили як його зовнішність, так і професійний шлях.

Наразі представники Міккі Рурка не коментували ані його зовнішній вигляд, ані ситуацію з можливим виселенням.