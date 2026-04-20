Плотницький повернувся офіційно: збірна України з волейболу назвала склад на сезон

Волейбольна збірна України офіційно розпочинає підготовку до Ліги націй-2026. Головний тренер "синьо-жовтих" Рауль Лосано викликав 20 гравців, зробивши ставку на перевірених легіонерів та амбітну молодь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію волейболу України.
Головною подією стало повернення до лав національної команди зіркового догравальника італійської "Перуджі" Олега Плотницького. Найкращий волейболіст України та представник чинних переможців Ліги чемпіонів певний час відмовлявся від виступів за національну команду через непорозуміння з Федерацією.
Також Лосано підготував і кілька кадрових сюрпризів. До списку потрапили 13 легіонерів, серед яких представники чемпіонатів Польщі, Італії та Чехії. Зокрема, увагу привернув виклик молодих діагональних Максима Тонконога та Олександра Бойка, які виступають в італійській Серії В.
Загалом – сім волейболістів зі списку Лосано представляють українську Суперлігу, 13 грають у закордонних чемпіонатах.
Склад збірної України
Українська команда розпочне підготовку 2 травня в словенському Маріборі. План Лосано включає серію контрольних поєдинків проти топ-збірних світу:
Офіційний старт у Лізі націй-2026 для "синьо-жовтих" відбудеться 3 червня поєдинком проти збірної США.
