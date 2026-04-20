Плотницький повернувся офіційно: збірна України з волейболу назвала склад на сезон

Зірки та дебютанти

Головною подією стало повернення до лав національної команди зіркового догравальника італійської "Перуджі" Олега Плотницького. Найкращий волейболіст України та представник чинних переможців Ліги чемпіонів певний час відмовлявся від виступів за національну команду через непорозуміння з Федерацією.

Також Лосано підготував і кілька кадрових сюрпризів. До списку потрапили 13 легіонерів, серед яких представники чемпіонатів Польщі, Італії та Чехії. Зокрема, увагу привернув виклик молодих діагональних Максима Тонконога та Олександра Бойка, які виступають в італійській Серії В.

Загалом – сім волейболістів зі списку Лосано представляють українську Суперлігу, 13 грають у закордонних чемпіонатах.

Склад збірної України

Пасуючі: Віталій Щитков ("Епіцентр-Подоляни"), Сергій Євстратов ("Леви", Чехія), Юрій Синиця ("Спортінг", Португалія)

Діагональні: Василь Тупчій ("Барком-Кажани"), Олександр Бойко ("Калабрія", Італія), Максим Тонконог ("Фано", Італія)

Догравальники: Олександр Наложний ("Епіцентр-Подоляни"), Ілля Ковальов ("Барком-Кажани"), Євген Кісілюк ("Рапід", Румунія), Олег Плотницький ("Перуджа", Італія), Тимофій Полуян ("Мілон", Німеччина), Дмитро Янчук ("Панатінаїкос", Греція)

Блокуючі: Максим Дрозд, Андрій Челеняк, Денис Велецький, Руслан Черватюк (усі – "Епіцентр-Подоляни"), Владислав Щуров ("Барком-Кажани") Юрій Семенюк ("Проєкт Варшава", Польща)

Ліберо: Євген Бойко ("Решетилівка"), Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани")

Календар підготовки до Ліги націй

Українська команда розпочне підготовку 2 травня в словенському Маріборі. План Лосано включає серію контрольних поєдинків проти топ-збірних світу:

14-15 травня: товариські матчі проти Хорватії.

20-23 травня: турнір у Польщі (матчі проти Болгарії, Сербії та Польщі).

Офіційний старт у Лізі націй-2026 для "синьо-жовтих" відбудеться 3 червня поєдинком проти збірної США.