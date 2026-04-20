Плотницкий вернулся официально: сборная Украины по волейболу назвала состав на сезон

Волейбольная сборная Украины официально начинает подготовку к Лиге наций-2026. Главный тренер "сине-желтых" Рауль Лосано вызвал 20 игроков, сделав ставку на проверенных легионеров и амбициозную молодежь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.
Главным событием стало возвращение в ряды национальной команды звездного доигровщика итальянской "Перуджи" Олега Плотницкого. Лучший волейболист Украины и представитель действующих победителей Лиги чемпионов некоторое время отказывался от выступлений за национальную команду из-за недоразумений с Федерацией.
Также Лосано подготовил и несколько кадровых сюрпризов. В список попали 13 легионеров, среди которых представители чемпионатов Польши, Италии и Чехии. В частности, внимание привлек вызов молодых диагональных Максима Тонконога и Александра Бойко, которые выступают в итальянской Серии В.
В общем - семь волейболистов из списка Лосано представляют украинскую Суперлигу, 13 играют в зарубежных чемпионатах.
Состав сборной Украины
Украинская команда начнет подготовку 2 мая в словенском Мариборе. План Лосано включает серию контрольных поединков против топ-сборных мира:
Официальный старт в Лиге наций-2026 для "сине-желтых" состоится 3 июня поединком против сборной США.
Ранее мы сообщили, что Александр Шовковский сделал официальное заявление о назначении в сборную Украины по футболу.