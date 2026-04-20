Плотницкий вернулся официально: сборная Украины по волейболу назвала состав на сезон

Звезды и дебютанты

Главным событием стало возвращение в ряды национальной команды звездного доигровщика итальянской "Перуджи" Олега Плотницкого. Лучший волейболист Украины и представитель действующих победителей Лиги чемпионов некоторое время отказывался от выступлений за национальную команду из-за недоразумений с Федерацией.

Также Лосано подготовил и несколько кадровых сюрпризов. В список попали 13 легионеров, среди которых представители чемпионатов Польши, Италии и Чехии. В частности, внимание привлек вызов молодых диагональных Максима Тонконога и Александра Бойко, которые выступают в итальянской Серии В.

В общем - семь волейболистов из списка Лосано представляют украинскую Суперлигу, 13 играют в зарубежных чемпионатах.

Состав сборной Украины

Пасующие: Виталий Щитков ("Эпицентр-Подоляне"), Сергей Евстратов ("Львы", Чехия), Юрий Синица ("Спортинг", Португалия)

Диагональные: Василий Тупчий ("Барком-Кажаны"), Александр Бойко ("Калабрия", Италия), Максим Тонконог ("Фано", Италия)

Доигровщики: Александр Наложный ("Эпицентр-Подоляне"), Илья Ковалев ("Барком-Кажаны"), Евгений Кисилюк ("Рапид", Румыния), Олег Плотницкий ("Перуджа", Италия), Тимофей Полуян ("Милон", Германия), Дмитрий Янчук ("Панатинаикос", Греция)

Блокирующие: Максим Дрозд, Андрей Челеняк, Денис Велецкий, Руслан Черватюк (все - "Эпицентр-Подоляне"), Владислав Щуров ("Барком-Кажаны") Юрий Семенюк ("Проект Варшава", Польша)

Либеро: Евгений Бойко ("Решетиловка"), Ярослав Пампушко ("Барком-Кажаны")

Календарь подготовки к Лиге наций

Украинская команда начнет подготовку 2 мая в словенском Мариборе. План Лосано включает серию контрольных поединков против топ-сборных мира:

14-15 мая: товарищеские матчи против Хорватии.

турнир в Польше (матчи против Болгарии, Сербии и Польши).

Официальный старт в Лиге наций-2026 для "сине-желтых" состоится 3 июня поединком против сборной США.