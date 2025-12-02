UA

Після гучного розлучення: Г'ю Джекман зачарував ніжністю з новою коханою (відео)

Г'ю Джекман більше не приховує нове кохання (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зірка "Людей Ікс" Г'ю Джекман більше не приховує зміни в особистому житті. Цього разу він з'явився на червоній доріжці Gotham Film Awards у супроводі коханої, актриси Саттон Фостер.

Яким був новий вихід закоханих, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Г'ю Джекман та Саттон Фостер зачарували ніжністю

Пара потрапила в об'єктиви фотокамер на червоній доріжці Gotham Film Awards, де Джекман був присутній як зірка фільму "Song Sung Blue".

Він ніжно тримав Фостер за руку та обіймав її, не приховуючи почуттів. Актор був у класичному смокінгу, а його кохана - у блискучій чорній сукні з тонкими бретелями.

"Саттон чекала всередині з подругою близько 30 хвилин, поки Г'ю фотографувався з Кейт Хадсон на червоній доріжці. Коли він зайшов, вони буквально світилися від кохання", - поділився інсайдер.

 Г'ю Джекман та Саттон Фостер (фото: Getty Images)

Ще більше мережу розчулило відео, на якому легендарний Росомаха ніжно торкався руки Фостер під час розмови. Зірки більше не ховаються від публіки, що тішить серця їхніх фанів.

Примітно, що цей вихід відбувся за кілька днів після того, як Г'ю заявив офіційно про стосунки з Фостер в Instagram.

Він опублікував фото та коротке відео зі спільного виступу актриси у Нью-Йорку.

Джекман показав кохану в Instagram (фото: instagram.com/thehughjackman)

Пара підтвердила свій роман на початку року, а в жовтні вони вперше з'явилися разом на червоній доріжці прем'єри "Song Sung Blue".

Що відомо про розлучення актора та нові стосунки

Новий роман Джекмана розпочався після розлучення з Деборрою-Лі Фарнесс, з якою актор був 27 років.

Пара оголосила про розставання у вересні 2023 року, а вже у жовтні стало відомо про офіційне розлучення

В медіа припускали, що саме Саттон могла стати однією з причин завершення багаторічного шлюбу актора.

