"Пішло в упадок": Аліна Доротюк пояснила, чому більше не говорить про свої заробітки на YouTube

Розмова про доходи тепер табу

Під час розмови ведуча нагадала Доротюк, що близько трьох років тому вона розповідала про заробіток на власному YouTube-каналі. Тоді інтерв'юерка говорила, що за місяць їй вдавалося отримувати близько чотирьох тисяч доларів. Цього разу журналістку запитали, чи змінилася ця сума.

Доротюк зізналася, що після того, як почала публічно говорити про свої доходи, помітила не надто приємну закономірність. За її словами, після таких зізнань заробітки начебто починали падати, тому тепер вона воліє не називати конкретних сум.

"Це інтерв'ю було записане три роки тому і, ви знаєте, з тих пір я прослідкувала таку тенденцію, що тільки я розповіла про суми - якось у мене все пішло в упадок. Тому більше я не розповідаю про те, скільки я заробляю", - пояснила вона.

Водночас Аліна зазначила, що загалом із рекламою проблем немає, однак влітку ситуація традиційно дещо змінюється. У цей період рекламних інтеграцій стає менше, а її інтерв'ю збирають не так багато переглядів, як протягом інших сезонів.

"Слава Богу, зазвичай реклама є. Хоча зараз влітку реклами, як правило, немає, трішки гірше із заробітком. Інтерв'ю не так дивляться. Але це кожного року влітку і взимку, коли новорічно-різдвяні свята, така ситуація трапляється", - додала Доротюк.

Попри сезонний спад, журналістка не засмучується та вже готується до нового сезону. За словами Аліни, на осінь вона притримує найбільш цікаві ексклюзивні матеріали та вже має певні домовленості щодо майбутніх інтерв'ю.

"Але нічого - чекаємо осені, все буде краще. Чекайте весну - класних ексклюзивів, тому що я зараз всі "жирні" ексклюзиви переношу на осінь і всі домовленості", - заінтригувала інтерв'юерка.