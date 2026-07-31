"Пошло в упадок": Алина Доротюк объяснила, почему больше не говорит о своих заработках на YouTube

Разговор о доходах теперь табу

В разговоре ведущая напомнила Доротюк, что около трех лет назад она рассказывала о заработке на собственном YouTube-канале. Тогда интервьюер говорила, что за месяц ей удавалось получать около четырех тысяч долларов. На этот раз журналистку спросили, изменилась ли эта сумма.

Доротюк призналась, что после того как начала публично говорить о своих доходах, заметила не слишком приятную закономерность. По ее словам, после таких признаний заработки якобы начинали падать, поэтому теперь она предпочитает не называть конкретных сумм.

"Это интервью было записано три года назад и, вы знаете, с тех пор я проследила такую тенденцию, что только я рассказала о суммах - как-то у меня все пошло в упадок. Поэтому больше я не рассказываю о том, сколько я зарабатываю", - объяснила она.

В то же время, Алина отметила, что в целом с рекламой проблем нет, однако летом ситуация традиционно несколько меняется. В этот период рекламных интеграций становится меньше, а ее интервью собирают не столько просмотров, сколько в течение других сезонов.

"Слава Богу, обычно реклама есть. Хотя сейчас летом рекламы, как правило, нет, немного хуже с заработком. Интервью не так смотрят. Но это каждый год летом и зимой, когда новогодне-рождественские праздники такая ситуация случается", - добавила Доротюк.

Несмотря на сезонный спад, журналистка не расстраивается и уже готовится к новому сезону. По словам Алины, на осень она придерживает наиболее интересные эксклюзивные материалы и уже имеет определенные договоренности насчет будущих интервью.

"Но ничего - ждем осени, все будет лучше. Ждите весну - классных эксклюзивов, потому что я сейчас все "жирные" эксклюзивы переношу на осень и все договоренности", - заинтриговала интервьюер.