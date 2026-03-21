Підкорив з першої спроби: як Олег Дорощук переграв усіх опонентів у драматичному фіналі ЧС

Український легкоатлет Олег Дорощук виборов золоту нагороду на світовій першості в Торуні. Це перша перемога такого рівня в кар’єрі спортсмена, яка перервала 12-річне очікування України на медаль у цій дисципліні.
Для Олега Дорощука нинішній чемпіонат світу став третім у кар’єрі.
Після четвертого місця у 2024 році (2.24 м) та п’ятої позиції минулого року (2.28 м), українець зумів продемонструвати максимальний результат.
У фінальному секторі Дорощуку протистояли 11 конкурентів, серед яких зіркові представники Південної Кореї, Чехії та Ямайки.
Вирішальною стала позначка 2.26 м, після якої боротьбу за нагороди продовжила лише половина учасників.
Дорощук, корейський стрибун Ву Санхьок та ямаєць Реймонд Річардс до цього моменту долали планку без жодної помилки.
Переломним моментом фіналу стала висота 2.30 м. Олег Дорощук підкорив її з першої спроби, що одразу вивело його в лідери змагань.
Аналогічний результат зміг показати лише мексиканець Ерік Портільйо.
Доля чемпіонства вирішувалася на висоті 2.33 м. Оскільки ця позначка не підкорилася жодному зі спортсменів, переможця визначали за кількістю використаних спроб на попередніх етапах.
Завдяки ідеальній серії стрибків золота медаль дісталася українцю.
Тріумф Дорощука став знаковим для національної збірної одразу з кількох причин:
На поточному турнірі в Торуні це вже третя нагорода для української команди. Раніше в жіночих стрибках у висоту "золото" виборола Ярослава Магучіх, а "срібло" - Юлія Левченко.
