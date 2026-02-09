Перший гол Зінченка за новий клуб: миттєва адаптація в "Аяксі"

Український захисник Олександр Зінченко відзначився першим забитим м'ячем у складі амстердамського "Аякса". Новачок команди допоміг своєму клубу здобути впевнену перемогу в контрольному поєдинку проти "Телстара".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат мачу.

Дебютний гол українця

У понеділок, 9 лютого, Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Аякса" на товариську зустріч.

Українцю знадобилося мінімум часу, щоб продемонструвати свій рівень: отримавши м’яч на лівому фланзі перед штрафним майданчиком, він наважився на дальній удар.

Снаряд залетів точно у дальній кут воріт, не залишивши шансів голкіперу суперників.

Цей гол став для Олександра першим у футболці амстердамського гранда. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь підопічних Фреда Гріма.

Швидка адаптація в Амстердамі

Нагадаємо, що капітан збірної України приєднався до "божих синів" лише 1 лютого 2026 року.

"Аякс" викупив контракт гравця у лондонського "Арсеналу" за 1,5 мільйона євро, підписавши угоду до завершення сезону 2025/26.

Офіційний дебют Зінченка відбувся днями раніше у 22-му турі Ередивізі.

У грі проти АЗ Алкмар (1:1) він з'явився на полі на 76-й хвилині, замінивши Оуена Вейндала, та допоміг команді вирвати нічию у компенсований час.

Повернення до Нідерландів

Для 29-річного футболіста це вже другий етап кар’єри в чемпіонаті Нідерландів. Раніше, у сезоні 2016/17, він захищав кольори ПСВ, де провів 17 зустрічей.

Першу половину поточного сезону Олександр відіграв у оренді за англійський "Ноттінгем Форест", проте результативними діями в АПЛ не відзначався.

Наразі "Аякс" посідає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 39 очок.

Головний тренер клубу вже встиг позитивно оцінити перші кроки українського легіонера в новій команді.