ua en ru
Пн, 09 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Перший гол Зінченка за новий клуб: миттєва адаптація в "Аяксі"

Понеділок 09 лютого 2026 19:33
UA EN RU
Перший гол Зінченка за новий клуб: миттєва адаптація в "Аяксі" Олександр Зінченко (фото: instagram.com/afcajax)
Автор: Катерина Урсатій

Український захисник Олександр Зінченко відзначився першим забитим м'ячем у складі амстердамського "Аякса". Новачок команди допоміг своєму клубу здобути впевнену перемогу в контрольному поєдинку проти "Телстара".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат мачу.

Читайте: УЄФА показала м'яч фіналу ЛЧ, що змінює колір прямо на полі

Дебютний гол українця

У понеділок, 9 лютого, Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Аякса" на товариську зустріч.

Українцю знадобилося мінімум часу, щоб продемонструвати свій рівень: отримавши м’яч на лівому фланзі перед штрафним майданчиком, він наважився на дальній удар.

Снаряд залетів точно у дальній кут воріт, не залишивши шансів голкіперу суперників.

Цей гол став для Олександра першим у футболці амстердамського гранда. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь підопічних Фреда Гріма.

Швидка адаптація в Амстердамі

Нагадаємо, що капітан збірної України приєднався до "божих синів" лише 1 лютого 2026 року.

"Аякс" викупив контракт гравця у лондонського "Арсеналу" за 1,5 мільйона євро, підписавши угоду до завершення сезону 2025/26.

Офіційний дебют Зінченка відбувся днями раніше у 22-му турі Ередивізі.

У грі проти АЗ Алкмар (1:1) він з'явився на полі на 76-й хвилині, замінивши Оуена Вейндала, та допоміг команді вирвати нічию у компенсований час.

Повернення до Нідерландів

Для 29-річного футболіста це вже другий етап кар’єри в чемпіонаті Нідерландів. Раніше, у сезоні 2016/17, він захищав кольори ПСВ, де провів 17 зустрічей.

Першу половину поточного сезону Олександр відіграв у оренді за англійський "Ноттінгем Форест", проте результативними діями в АПЛ не відзначався.

Наразі "Аякс" посідає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 39 очок.

Головний тренер клубу вже встиг позитивно оцінити перші кроки українського легіонера в новій команді.

Також ми писали, що "Рома" викреслила Довбика із заявки на Лігу Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Зінченко Футбол Футболісти
Новини
У США відреагували на заяву Зеленського про "дедлайн" для завершення війни
У США відреагували на заяву Зеленського про "дедлайн" для завершення війни
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ