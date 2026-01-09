Переможниця "Холостяка" чесно про свій стан після проєкту: "Вдячна собі, що вижила"

Як змінилася Надін після "Холостяка"

В останні пів року після проєкту вона пережила серйозні внутрішні трансформації і досі перебуває в процесі переосмислення себе.

"Змінився мій стан - це факт. Напевно, якісь погляди на ситуації теж. Мені вся ця історія дала дуже великий поштовх обдумати та змінити свій характер. Я в процесі", - поділилася вона.

Переможниця "Холостяка" розкрила, що саме прагне змінити у собі.

"Модель поведінки до інших людей. Не бути такою довірливою, бути більш стриманою, мовчазною. Я навіть говорила на фінальному побаченні, що в мене був внутрішній конфлікт: я занадто відкрита і занадто показала себе такою, якою є. На жаль, це недооцінили. Люди в цьому побачили гру", - сказала Надін.

Як змінилася Надін після "Холостяка" (скриншот)

Вона також зізналася, що втратила під час участі частину внутрішньої легкості та наївної радості.

"Маленька тендітна дівчинка - це коли діти маленькі зовсім, вони ще не зіпсовані, в них багато любові. Вони радіють дрібницям, вони з захватом просто від кожної секунди, від того самого там кіндера або подарунка під ялинку якогось. В мені це було. На жаль, це трошки погасло. Це пропало під час проєкту і після", - розповіла вона.

Водночас зараз Надін працює над повернення до цього стану.

"Мені подобається, як я починаю з цього виходити. І дуже вдячна собі, що я це все пройшла і вижила", - сказала вона.

Надін розкрила, що втратила через участь в "Холостяку" (скриншот)

На запитання, чи здатна вона лицемірство, модель відповіла чесно - ні, але хотіла б навчитися.

"Найчастіше є такі люди, які дуже погані зсередини, але вдягають маску доброї людини. А от людям, які дійсно мають велике серце, вони їм потрібно іноді вдягати маску, щоб не ранити й не робити боляче. Я хочу цього навчитись, бо мені все одно важко", - зізналася вона.

Надін додала, що продовжує працювати над собою та змінюватися.

"Я не навчилась ще точно бути на 100% свідомою. В мене є свої помилки. В мене все одно є якісь моделі поведінки, які зі мною жили певних пару років. Зараз це змінюю. Мені подобається, що я знаходжу в собі сили й бажання це робити для себе", - підсумувала вона.