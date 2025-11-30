Остання трійка нових "Танців з зірками": побачимо акторку, фіналістку "Холостяка" і ведучого
Розкрито імена учасниців "Танців з зірками" (скріншот)
Продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розсекретив фінальну трійку учасників спецвипуску. На паркеті на нас чекають "па" від акторів, артистів та навіть переможниці "Холостяка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Завадюка в Threads.
Хто візьме участь в нових "Танцях з зірками"
"У мене для вас новини", - написав Завадюк.
Він запостив новий анонс з фінальною трійкою учасників. Виявилося, у нових танцях ми побачимо:
- акторку Наталку Денисенко
- блогерку та фіналістку "Холостяка" Дашу Квіткову
- ведучого Григорія Решетника.
Хто вийде на паркет у спецвипуску "Танців з зірками" (фото: threads.com/@zavaduk)
Що відомо про повернення шоу
Вже скоро проєкт "Танці з зірками" отримає новорічний спецвипуск. І до нього приєднаються:
- комік Василь Байдак
- ветеранка Руся Данілкіна
- ведуча Неля Шовкопляс
- співак Женя Галіч
- журналістка Наталя Островська
- ведучий Нікіта Добринін
- ведуча Наталі Сотник
- співачка KOLA
- актор Павло Текучев.
Також вже відомо про суддів нових "Танців з зірками". Це:
- військовий-хореограф Дмитро Дікусар
- балерина Катерина Кухар
- співачка Наталія Могилевська
- співак Монатік.
