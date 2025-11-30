Последняя тройка новых "Танців з зірками": увидим актрису, финалистку "Холостяка" и ведущего
Раскрыты имена участниц "Танців з зірками" (скриншот)
Продюсер "Танців з зірками" Владимир Завадюк рассекретил финальную тройку участников спецвыпуска. На паркете нас ждут "па" от актеров, артистов и даже победительницы "Холостяка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Завадюка в Threads.
Кто примет участие в новых "Танцях з зірками"
"У меня для вас новости", - написал Завадюк.
Он запостил новый анонс с финальной тройкой участников. Оказалось, в новых танцах мы увидим:
- актрису Наталку Денисенко
- блогера и финалистку "Холостяка" Дашу Квиткову
- ведущего Григория Решетника.
Кто выйдет на паркет в спецвыпуске "Танців з зірками" (фото: threads.com/@zavaduk)
Что известно о возвращении шоу
Уже скоро проект "Танці з зірками" получит новогодний спецвыпуск. И к нему присоединятся:
- комик Василий Байдак
- ветеранка Руся Данилкина
- ведущая Неля Шовкопляс
- певец Женя Галич
- журналистка Наталья Островская
- ведущий Никита Добрынин
- ведущая Натали Сотник
- певица KOLA
- актер Павел Текучев.
Также уже известно о судьях новых "Танців з зірками". Это:
- военный-хореограф Дмитрий Дикусар
- балерина Екатерина Кухар
- певица Наталья Могилевская
- певец Монатик.
