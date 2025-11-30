ua en ru
Последняя тройка новых "Танців з зірками": увидим актрису, финалистку "Холостяка" и ведущего

Воскресенье 30 ноября 2025 23:21
Раскрыты имена участниц "Танців з зірками" (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Продюсер "Танців з зірками" Владимир Завадюк рассекретил финальную тройку участников спецвыпуска. На паркете нас ждут "па" от актеров, артистов и даже победительницы "Холостяка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Завадюка в Threads.

Кто примет участие в новых "Танцях з зірками"

"У меня для вас новости", - написал Завадюк.

Он запостил новый анонс с финальной тройкой участников. Оказалось, в новых танцах мы увидим:

  • актрису Наталку Денисенко
  • блогера и финалистку "Холостяка" Дашу Квиткову
  • ведущего Григория Решетника.

Кто выйдет на паркет в спецвыпуске "Танців з зірками" (фото: threads.com/@zavaduk)

Что известно о возвращении шоу

Уже скоро проект "Танці з зірками" получит новогодний спецвыпуск. И к нему присоединятся:

  • комик Василий Байдак
  • ветеранка Руся Данилкина
  • ведущая Неля Шовкопляс
  • певец Женя Галич
  • журналистка Наталья Островская
  • ведущий Никита Добрынин
  • ведущая Натали Сотник
  • певица KOLA
  • актер Павел Текучев.

Также уже известно о судьях новых "Танців з зірками". Это:

  • военный-хореограф Дмитрий Дикусар
  • балерина Екатерина Кухар
  • певица Наталья Могилевская
  • певец Монатик.

