Последняя тройка новых "Танців з зірками": увидим актрису, финалистку "Холостяка" и ведущего

Продюсер "Танців з зірками" Владимир Завадюк рассекретил финальную тройку участников спецвыпуска. На паркете нас ждут "па" от актеров, артистов и даже победительницы "Холостяка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Завадюка в Threads .

Кто примет участие в новых "Танцях з зірками"

"У меня для вас новости", - написал Завадюк.

Он запостил новый анонс с финальной тройкой участников. Оказалось, в новых танцах мы увидим:

актрису Наталку Денисенко

блогера и финалистку "Холостяка" Дашу Квиткову

ведущего Григория Решетника.

Кто выйдет на паркет в спецвыпуске "Танців з зірками" (фото: threads.com/@zavaduk)

Что известно о возвращении шоу

Уже скоро проект "Танці з зірками" получит новогодний спецвыпуск. И к нему присоединятся:

комик Василий Байдак

ветеранка Руся Данилкина

ведущая Неля Шовкопляс

певец Женя Галич

журналистка Наталья Островская

ведущий Никита Добрынин

ведущая Натали Сотник

певица KOLA

актер Павел Текучев.

Также уже известно о судьях новых "Танців з зірками". Это: