Останній вихід УПЛ: розклад матчів та трансляцій завершального туру 2025 року

Центральні матчі – у Кривому Розі та Житомирі

У п'ятницю, 12 грудня, відбудуться дві зустріч. О 15:30 "Олександрія" вдома зіграє з "Кудрівкою". А о 18:00 столична "Оболонь" прийме харківський "Металіст 1925".

Три матчі заплановані на суботу, 13 грудня – в них візьмуть участь команди лідируючої групи. О 13:00 стартує поєдинок у Кривому Розі, де місцевий "Кривбас" зіграє проти "Колоса" з Ковалівки. О 15:30 переможець першого кола чемпіонату – черкаський ЛНЗ прийме луганську "Зорю". А о 18:00 у Житомирі "Полісся" протистоятиме львівським "Карпатам".

Завершиться тур у неділю, 14 грудня, трьома поєдинками. О 13:00 "Полтава" у Кропивницькому прийме львівський "Рух". О 15:30 київське "Динамо" вдома зіграє з рівненським "Вересом". А о 18:00 донецький "Шахтар" на "Арені Львів" проекзаменує "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського.

На цьому програма матчів поточного року буде вичерпана. Наступний 17-й тур – запланований на кінець лютого 2026-го.

Перелік матчів 16-го туру УПЛ

П'ятниця, 12 грудня

15:30. "Олександрія" – "Кудрівка"

18:00. "Оболонь" – "Металіст 1925"

Субота, 13 грудня

13:00. "Кривбас" – "Колос"

15:30. ЛНЗ – "Зоря"

18:00. "Полісся" – "Карпати"

Неділя, 14 грудня

13:00. "Полтава" – "Рух"

15:30. "Динамо" – "Верес"

18:00. "Шахтар" – "Епіцентр"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.