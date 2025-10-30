Останній аматорський клуб драматично вилетів із Кубка України: відео голів
30 жовтня у битві за вихід у чвертьфінал Кубка України зійшлися аматорський "Агротех" та представник Першої ліги "Фенікс-Маріуполь".
Про розвиток подій у матчі та підсумковий результат розповідає РБК-Україна.
Кубок України, 1/8 фіналу
"Агротех" (Тишківка, аматори) – "Фенікс-Маріуполь" (1 ліга) – 1:1, по пенальті - 6:7
Голи: Чичиков, 78 – Вільховий, 37
Як пройшла гра
Аматорських "Агротех" із села Тишківка, що на Кіровоградщині, в 1/32 фіналу національного Кубка сенсаційно здолав команду УПЛ "Епіцентр", а в 1/16-й - першоліговий одеський "Чорноморець". Обидві перемоги буди здобуті у серіях пенальті.
В 1/8-й команда грала зі ще одним представником Першої ліги – клубом "Фенікс-Маріуполь". І знову справа дійшла до серії 11-метрових.
Початок матчу довелося відкласти через повітряну тривогу. Коли ж гра розпочалася, старші за рангом відкрили рахунок у першому таймі після удару Андрія Вільхового.
Проте ближче до кінця основного часу футболісти "Агротеху" зуміли зрівняти рахунок: м'яч на рахунку Олексія Чичикова.
Згідно з новим регламентом Кубка, додатковий час не призначався, а команди одразу виконували серію післяматчевих 11-метрових ударів. Футболісти обох команд виконали 16 спроб, причому гравці "Маріуполя" не зуміли реалізувати матчбол у серії з п'яти ударів. Проте вирвали пермогу, коли пенільті виконувалися до першого промаху.
Цікаво, що у складі "Агротеху" свою спробу змареував Чичиков, який відзначився з гри. А вирішальний удар дуже невдало виконав Артем Ковтуненко.
Хто вже вийшов до 1/4 фіналу
Станом на зараз вже відомі сім з восьми чвертьфіналістів Кубка України-2025/26.
Учасники чвертьфіналу:
- "Чернігів" (1 ліга)
- "Буковина" (Чернівці, 1 ліга)
- "Локомотив" (Київ, 2 ліга)
- "Інгулець" (Петрове, 1 ліга)
- ЛНЗ (Черкаси, УПЛ)
- "Динамо" (Київ, УПЛ)
- "Фенікс-Маріуполь" (1 ліга)
Останній учасник визначиться 30 жовтня у протистоянні "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) – "Агробізнес" (Волочиськ, 1 л). Воно відбудеться у Житомирі та розпочнеться о 17:00.
