Последний любительский клуб драматично вылетел из Кубка Украины: видео голов

30 октября в битве за выход в четвертьфинал Кубка Украины сошлись любительский "Агротех" и представитель Первой лиги "Феникс-Мариуполь".

О развитии событий в матче и итоговом результате рассказывает РБК-Украина .

Кубок Украины, 1/8 финала

"Агротех" (Тишковка, любители) - "Феникс-Мариуполь" (1 лига) - 1:1, по пенальти - 6:7

Голы: Чичиков, 78 - Вильховый, 37

Как прошла игра

Любительский "Агротех" из села Тышковка, что на Кировоградщине, в 1/32 финала национального Кубка сенсационно одолел команду УПЛ "Эпицентр", а в 1/16-й - перволиговый "Черноморец". Обе победы буди добыты в сериях пенальти.

В 1/8-й команда играла с еще одним представителем Первой лиги - клубом "Феникс-Мариуполь". И снова дело дошло до серии 11-метровых.

Начало матча пришлось отложить из-за воздушной тревоги. Когда же игра началась, старшие по рангу открыли счет в первом тайме после удара Андрея Вильхового.

Однако ближе к концу основного времени футболисты "Агротеха" сумели сравнять счет: мяч на счету Алексея Чичикова.

Согласно новому регламенту Кубка, дополнительное время не назначалось, а команды сразу выполняли серию послематчевых 11-метровых ударов. Футболисты обеих команд выполнили 16 попыток, причем игроки "Мариуполя" не сумели реализовать матчбол в серии из пяти ударов. Однако вырвали победу, когда пенальти выполнялись до первого промаха.

Интересно, что в составе "Агротеха" свою попытку не реализовал Чичиков, который отличился с игры. А решающий удар очень неудачно выполнил Артем Ковтуненко.

Кто уже вышел в 1/4 финала

По состоянию на сейчас уже известны семь из восьми четвертьфиналистов Кубка Украины-2025/26.

Участники четвертьфинала:

"Чернигов" (1 лига)

"Буковина" (Черновцы, 1 лига)

"Локомотив" (Киев, 2 лига)

"Ингулец" (Петрово, 1 лига)

ЛНЗ (Черкассы, УПЛ)

"Динамо" (Киев, УПЛ)

"Феникс-Мариуполь" (1 лига)

Последний участник определится 30 октября в противостоянии "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Агробизнес" (Волочиск, 1 л). Оно состоится в Житомире и начнется в 17:00.