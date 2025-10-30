Последний любительский клуб драматично вылетел из Кубка Украины: видео голов
30 октября в битве за выход в четвертьфинал Кубка Украины сошлись любительский "Агротех" и представитель Первой лиги "Феникс-Мариуполь".
О развитии событий в матче и итоговом результате рассказывает РБК-Украина.
Кубок Украины, 1/8 финала
"Агротех" (Тишковка, любители) - "Феникс-Мариуполь" (1 лига) - 1:1, по пенальти - 6:7
Голы: Чичиков, 78 - Вильховый, 37
Как прошла игра
Любительский "Агротех" из села Тышковка, что на Кировоградщине, в 1/32 финала национального Кубка сенсационно одолел команду УПЛ "Эпицентр", а в 1/16-й - перволиговый "Черноморец". Обе победы буди добыты в сериях пенальти.
В 1/8-й команда играла с еще одним представителем Первой лиги - клубом "Феникс-Мариуполь". И снова дело дошло до серии 11-метровых.
Начало матча пришлось отложить из-за воздушной тревоги. Когда же игра началась, старшие по рангу открыли счет в первом тайме после удара Андрея Вильхового.
Однако ближе к концу основного времени футболисты "Агротеха" сумели сравнять счет: мяч на счету Алексея Чичикова.
Согласно новому регламенту Кубка, дополнительное время не назначалось, а команды сразу выполняли серию послематчевых 11-метровых ударов. Футболисты обеих команд выполнили 16 попыток, причем игроки "Мариуполя" не сумели реализовать матчбол в серии из пяти ударов. Однако вырвали победу, когда пенальти выполнялись до первого промаха.
Интересно, что в составе "Агротеха" свою попытку не реализовал Чичиков, который отличился с игры. А решающий удар очень неудачно выполнил Артем Ковтуненко.
Кто уже вышел в 1/4 финала
По состоянию на сейчас уже известны семь из восьми четвертьфиналистов Кубка Украины-2025/26.
Участники четвертьфинала:
- "Чернигов" (1 лига)
- "Буковина" (Черновцы, 1 лига)
- "Локомотив" (Киев, 2 лига)
- "Ингулец" (Петрово, 1 лига)
- ЛНЗ (Черкассы, УПЛ)
- "Динамо" (Киев, УПЛ)
- "Феникс-Мариуполь" (1 лига)
Последний участник определится 30 октября в противостоянии "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Агробизнес" (Волочиск, 1 л). Оно состоится в Житомире и начнется в 17:00.
Ранее мы рассказали, как клуб из прифронтового города первым вышел в четвертьфинал Кубка Украины.
Также читайте, как "Динамо" выбило "Шахтер" в кубковом Классическом.