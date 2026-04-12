Головна » Розваги » Шоу бізнес

З онуком і зятем-військовими: Ада Роговцева показала, як з родиною готувалася до Великодня

15:43 12.04.2026 Нд
Великодні приготування зібрали за одним столом кілька поколінь родини
aimg Іванна Пашкевич
Ада Роговцева з ріднею (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

88-річна народна артистка України Ада Роговцева показала, як у колі найрідніших традиційно збирається напередодні свята, щоб разом фарбувати й розписувати крашанки. Серед близьких були й її онук та зять, які нині захищають Україну на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артистки.

За словами акторки, ця щорічна традиція для сім’ї має особливе значення, адже дає змогу всім зібратися разом, побачитися та поспілкуватися перед Великоднем.

У своєму дописі актриса наголосила, що до святкової підготовки долучаються всі члени родини - і дорослі, і діти.

Для них це не лише процес створення крашанок, а й цінний час, проведений разом.

Ада Роговцева з ріднею (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

На знімках Роговцева позувала разом із донькою Катериною Степанковою, онуками, зятем, а також маленьким правнуком Костянтином.

До сімейної компанії також приєдналася активістка Юлія Бартле.

"Традиції незмінні. Кожного року всі разом - діти і дорослі фарбуємо, розмальовуємо яйця-крашанки. І це, перш за все, можливість побачитись і поспілкуватися - побути разом напередодні Великодня", - написала вона.

Світлини передають атмосферу тепла й затишку: рідні актриси захоплено працювали над писанками, добирали кольори та створювали орнаменти.

Ада Роговцева показала сімейні фото (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

На окремих кадрах можна побачити онука Ади Роговцевої Олексія Степанкова та зятя Олексія Скляренка за розписом яєць.

Також актриса показала зворушливі моменти спільної творчості з правнуком.

Окрім самого процесу, на фото можна розгледіти й уже готові великодні крашанки - яскраві, різнобарвні, оздоблені як традиційними, так і авторськими візерунками.

Ада Роговцева показала підготовку до Великодня (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Варто зазначити, що родина Ади Роговцевої з перших днів повномасштабної війни активно підтримує Україну.

Зокрема, до лав захисників долучилися онук акторки Олексій і її зять - чоловік доньки Катерини Степанкової, який добровільно пішов воювати проти Росії. Інші члени сім’ї займаються волонтерською діяльністю.

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій