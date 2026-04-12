С внуком и зятем-военными: Ада Роговцева показала, как с семьей готовилась к Пасхе

15:43 12.04.2026 Вс
Пасхальные приготовления собрали за одним столом несколько поколений семьи
aimg Иванна Пашкевич
Ада Роговцева с родней (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

88-летняя народная артистка Украины Ада Роговцева показала, как в кругу родных традиционно собирается накануне праздника, чтобы вместе красить и расписывать пасхальные яйца. Среди близких были и ее внук и зять, которые сейчас защищают Украину на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артистки.

По словам актрисы, эта ежегодная традиция для семьи имеет особое значение, ведь позволяет всем собраться вместе, увидеться и пообщаться перед Пасхой.

В своей заметке актриса отметила, что к праздничной подготовке приобщаются все члены семьи - и взрослые, и дети.

Для них это не только процесс создания пасхальных яиц, но и ценное время, проведенное вместе.

Ада Роговцева с родней (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

На снимках Роговцева позировала вместе с дочерью Екатериной Степанковой, внуками, зятем, а также маленьким правнуком Константином.

К семейной компании также присоединилась активистка Юлия Бартле.

"Традиции неизменны. Каждый год все вместе - дети и взрослые красим, разрисовываем яйца-крашанки. И это, прежде всего, возможность увидеться и пообщаться - побыть вместе накануне Пасхи", - написала она.

Фотографии передают атмосферу тепла и уюта: родные актрисы увлеченно работали над писанками, подбирали цвета и создавали орнаменты.

Ада Роговцева показала семейные фото (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

На отдельных кадрах можно увидеть внука Ады Роговцевой Алексея Степанкова и зятя Алексея Скляренко за росписью яиц.

Также актриса показала трогательные моменты совместного творчества с правнуком.

Кроме самого процесса, на фото можно разглядеть и уже готовые пасхальные яйца - яркие, разноцветные, украшенные как традиционными, так и авторскими узорами.

Ада Роговцева показала подготовку к Пасхе (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Стоит отметить, что семья Ады Роговцевой с первых дней полномасштабной войны активно поддерживает Украину.

В частности, в ряды защитников вступили внук актрисы Алексей и ее зять - муж дочери Екатерины Степанковой, который добровольно пошел воевать против России. Другие члены семьи занимаются волонтерской деятельностью.

США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
