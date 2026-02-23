Оля Цибульська повертається на київську сцену: "Біль стає тихішим, коли співаю"

Цибульська в Києві: що відомо про концерт

Цей виступ стане для виконавиці символом стійкості.

Оля відверто зізнається: останні роки були надскладними.

Нещодавно зірка втратила батька і, як мільйони українців, щодня стикається з побутовими труднощами війни - життям без світла та тепла.

"Я не сильніша за вас. Я теж вчуся жити далі. І кожного разу, коли співаю й танцюю - біль стає тихішим, а життя ближчим. Приходьте. Просто побудемо разом. І зігріємо одне одного серцями", - запрошує Цибульська.

Чого чекати від концерту

Програма обіцяє бути насиченою не лише хітами, а й щирим гумором та живим спілкуванням.

Глядачі почують пісні, що стали саундтреками їхнього життя: "Сукня біла", "Цьомаю", "Викликай поліцію", "Ненормальна" та інші.

Головною інтригою вечора стануть зіркові гості. Підтримати Олю на сцені прийдуть її близькі друзі та колеги DZIDZIO (Михайло Хома) та Віктор Павлік.

Концерт 12 березня - це історія про те, як музика стає ліками, а зустріч наживо допомагає віднайти сили рухатися далі. Квитки вже у продажу.

Придбати їх можна за посиланням на сайті Kontramarka.