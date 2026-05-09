Олійникова зачохлила ракетку на турнірі в Римі: результати матчу проти 13-ї сіяної

Українська тенісистка Олександра Олійникова завершила виступи на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі. У рамках третього кола вона поступилася представниці Чехії Лінді Носковій.
Матч проти 13-ї сіяної тривав трохи більше години. Вже у першій партії чешка захопила повну ініціативу, віддавши українці лише один гейм - 1:6.
У другому сеті Олійникова спробувала нав'язати боротьбу і навіть вела в рахунку 3:2.
Проте Носкова вчасно перехопила ініціативу, виграла чотири гейми поспіль і закрила матч на свою користь.
Попри поразку, вихід у третє коло турніру в Римі став найкращим результатом у кар'єрі Олійникової на змаганнях такої категорії.
До цього її єдиним досвідом на "тисячниках" був виступ у Мадриді, де вона вибула вже у першому раунді.
Окрім того, на шляху до 1/16 фіналу українка здолала данку Клару Таусон, що стало її найбільш рейтинговою перемогою в професійній кар'єрі.
Наразі в одиночній сітці Риму залишається лише одна представниця України - Еліна Світоліна.
Свій поєдинок третього кола перша ракетка країни проведе у неділю, 10 травня, проти американки Гейлі Баптіст.
