Олімпійські ігри-2026: повний розклад змагань 5 лютого

Незважаючи на те що офіційно зимові Олімпійські ігри стартують у п'ятницю, 6 лютого, представники деяких видів спорту вже вийшли на змагальні арені та почали боротьбу за медалі.
Які старти заплановані на четвер, 5 лютого, – підкаже РБК-Україна.
Напередодні відбувся "-2" змагальний день Ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо – перші матчі у керлінгу. 5 лютого відбудуться перші матчі у хокеї, а також кваліфікація у чоловічому сноубордингу (біг-ейр).
Українські спортсмени сьогодні ще на змагатимуться.
Розклад стартів 5 лютого:
Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".
У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:
Церемонії відкриття та закриття, а також підсумкова вечірня студія виходитимуть на телеканалі "Перший".
