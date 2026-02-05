Олимпийские игры-2026: полное расписание соревнований 5 февраля

Несмотря на то что официально зимние Олимпийские игры стартуют в пятницу, 6 февраля, представители некоторых видов спорта уже вышли на соревновательные арены и начали борьбу за медали.
Какие старты запланированы на четверг, 5 февраля, - подскажет РБК-Украина.
Накануне состоялся "-2" соревновательный день Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо - первые матчи в керлинге. 5 февраля состоятся первые матчи в хоккее, а также квалификация в мужском сноубординге (биг-эйр).
Украинские спортсмены сегодня еще на будут соревноваться.
Расписание стартов 5 февраля:
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
Церемонии открытия и закрытия, а также итоговая вечерняя студия будут выходить на телеканале "Первый".
