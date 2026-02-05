RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Олимпийские игры-2026: полное расписание соревнований 5 февраля

5 февраля будут соревноваться представители трех видов спорта (фото: olympics.com)
Автор: Андрей Костенко

Несмотря на то что официально зимние Олимпийские игры стартуют в пятницу, 6 февраля, представители некоторых видов спорта уже вышли на соревновательные арены и начали борьбу за медали.

Какие старты запланированы на четверг, 5 февраля, - подскажет РБК-Украина.

Кто соревнуется в четверг

Накануне состоялся "-2" соревновательный день Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо - первые матчи в керлинге. 5 февраля состоятся первые матчи в хоккее, а также квалификация в мужском сноубординге (биг-эйр).

Украинские спортсмены сегодня еще на будут соревноваться.

Расписание стартов 5 февраля:

  • 11:05. Керлинг, смешанные пары. Великобритания - Эстония, Швеция - Чехия, Норвегия - США, Южная Корея - Италия.
  • 13:10. Хоккей, женщины. Швеция - Германия.
  • 15:35. Керлинг, смешанные пары. Норвегия - Канада, США - Швейцария.
  • 15:40. Хоккей, женщины. Италия - Франция.
  • 17:40 Хоккей, женщины. США - Чехия.
  • 20:05. Керлинг, смешанные пары. Канада - Италия, Швейцария - Южная Корея, Эстония - Швеция, Чехия - Великобритания.
  • 20:30. Сноуборд, биг-эйр, мужчины, квалификация.
  • 22:10. Хоккей, женщины. Италия - Канада.

Где смотреть трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

  • на телеканале "Суспільне Спорт"
  • на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)
  • на сайте "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Церемонии открытия и закрытия, а также итоговая вечерняя студия будут выходить на телеканале "Первый".

