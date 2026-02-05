Олимпийские игры-2026: полное расписание соревнований 5 февраля

Кто соревнуется в четверг

Накануне состоялся "-2" соревновательный день Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо - первые матчи в керлинге. 5 февраля состоятся первые матчи в хоккее, а также квалификация в мужском сноубординге (биг-эйр).

Украинские спортсмены сегодня еще на будут соревноваться.

Расписание стартов 5 февраля:

11:05. Керлинг, смешанные пары. Великобритания - Эстония, Швеция - Чехия, Норвегия - США, Южная Корея - Италия.

13:10. Хоккей, женщины. Швеция - Германия.

15:35. Керлинг, смешанные пары. Норвегия - Канада, США - Швейцария.

15:40. Хоккей, женщины. Италия - Франция.

17:40 Хоккей, женщины. США - Чехия.

20:05. Керлинг, смешанные пары. Канада - Италия, Швейцария - Южная Корея, Эстония - Швеция, Чехия - Великобритания.

20:30. Сноуборд, биг-эйр, мужчины, квалификация.

22:10. Хоккей, женщины. Италия - Канада.

Где смотреть трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

на телеканале "Суспільне Спорт"

на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)

на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Церемонии открытия и закрытия, а также итоговая вечерняя студия будут выходить на телеканале "Первый".