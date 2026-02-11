ua en ru
Олімпійські ігри-2026: повний розклад виступів українців 11 лютого

Середа 11 лютого 2026 08:54
UA EN RU
Олімпійські ігри-2026: повний розклад виступів українців 11 лютого Олімпійські ігри-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У п'ятий день зимових Ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо за нагороди змагатимуться одразу 13 представників України. На вболівальників чекають фінали в санному спорті, жіночий біатлон та дебют двоборців.

Які старти заплановані на четвер, 11 лютого, - підкаже РБК-Україна.

Читайте: Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна завершила кар’єру на старті Ігор

Український десант на італійських трасах

Середа, 11 лютого, обіцяє стати одним із найнасиченіших днів для вітчизняної збірної на Олімпійських іграх. Українське представництво охопить чотири спортивні дисципліни.

Особлива увага прикута до санкарів: шість атлетів у чоловічих та жіночих тандемах завершуватимуть свою боротьбу за медалі у вечірній програмі.

Також свій шлях на турнірі розпочнуть фахівці з лижного двоборства.

Окрім того, на старт індивідуальної гонки вийдуть лідерки біатлонної команди, а гірськолижники випробують сили в одній з найшвидших дисциплін - супергіганті.

Повний розклад виступів українців на 11 лютого

Змагальний графік за київським часом виглядає наступним чином:

  • 11:00 - Лижне двоборство (трамплін): Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець;
  • 12:30 - Гірськолижний спорт (супергігант): Дмитро Шеп’юк;
  • 14:45 - Лижне двоборство (лижні перегони, фінал): Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець;
  • 15:15 - Біатлон (індивідуальна гонка, 15 км): Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина;
  • 18:00 - Санний спорт (двомісні сани, жінки): Олена Стецків та Олександра Мох (фінальний заїзд о 19:53);
  • 18:51 - Санний спорт (двомісні сани, чоловіки): Ігор Гой та Назарій Качмар, Даниїл Марціновський та Богдан Бабура (фінальний заїзд о 20:44).

Де дивитися трансляції

Офіційним і ексклюзивним транслятором Олімпіади-2026 на території України є "Суспільне Спорт".

Вболівальники можуть стежити за виступами наших атлетів у прямому ефірі на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Також дізнайтеся, в яких умовах живуть спортсмени на Оліипіаді-2026.

