ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Олимпийские игры-2026: полное расписание выступлений украинцев 11 февраля

Среда 11 февраля 2026 08:54
UA EN RU
Олимпийские игры-2026: полное расписание выступлений украинцев 11 февраля Олимпийские игры-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В пятый день зимних Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо за награды будут соревноваться сразу 13 представителей Украины. Болельщиков ждут финалы в санном спорте, женский биатлон и дебют двоеборцев.

Какие старты запланированы на четверг, 11 февраля, - подскажет РБК-Украина.

Читайте: Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная завершила карьеру на старте Игр

Украинский десант на итальянских трассах

Среда, 11 февраля, обещает стать одним из самых насыщенных дней для отечественной сборной на Олимпийских играх. Украинское представительство охватит четыре спортивные дисциплины.

Особое внимание приковано к санкарам: шесть атлетов в мужских и женских тандемах будут завершать свою борьбу за медали в вечерней программе.

Также свой путь на турнире начнут специалисты по лыжному двоеборью.

Кроме того, на старт индивидуальной гонки выйдут лидеры биатлонной команды, а горнолыжники испытают силы в одной из самых быстрых дисциплин - супергиганте.

Полное расписание выступлений украинцев на 11 февраля

Соревновательный график по киевскому времени выглядит следующим образом:

  • 11:00 - Лыжное двоеборье (трамплин): Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец;
  • 12:30 - Горнолыжный спорт (супергигант): Дмитрий Шепюк;
  • 14:45 - Лыжное двоеборье (лыжные гонки, финал): Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец;
  • 15:15 - Биатлон (индивидуальная гонка, 15 км): Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарья Чалык, Александра Меркушина;
  • 18:00 - Санный спорт (двухместные сани, женщины): Елена Стецкив и Александра Мох (финальный заезд в 19:53);
  • 18:51 - Санный спорт (двухместные сани, мужчины): Игорь Гой и Назарий Качмар, Даниил Марциновский и Богдан Бабура (финальный заезд в 20:44).

Где смотреть трансляции

Официальным и эксклюзивным транслятором Олимпиады-2026 на территории Украины является "Суспільне Спорт".

Болельщики могут следить за выступлениями наших атлетов в прямом эфире на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".

Также узнайте, в каких условиях живут спортсмены на Олипиаде-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
Новости
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ