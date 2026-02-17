ua en ru
Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 17 лютого

Вівторок 17 лютого 2026 09:38
Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 17 лютого Олімпійські ігри-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У вівторок, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх відбудеться 11-й день змагань. Українська збірна буде представлена одним із наймасштабніших складів з початку турніру - на старт вийдуть 14 атлетів.

Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.

Читайте також: Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади

Тріо дисциплін: де чекати на українців

Попри значну кількість учасників, боротьба за нагороди та вихід у наступні стадії для "синьо-жовтих" розгорнеться лише у трьох видах спорту.

Найбільша концентрація наших спортсменів спостерігатиметься у лижній акробатиці, де заплановано масовий вихід у кваліфікаційних раундах.

Також вболівальники побачать українських майстрів у біатлонній естафеті та лижному двоборстві.

Медальні шанси та кваліфікації: деталі виступів

День розпочнеться з виходів на трамплін у лижному двоборстві.

Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець спробують нав'язати боротьбу досвідченим суперникам спочатку у стрибках, а згодом і в лижній гонці.

У фристайлі (лижна акробатика) Україна виставляє потужний десант із восьми осіб.

Жіночу команду представлять чотири дебютантки Олімпіади: Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна та Неллі Попович.

У чоловіків за вихід до фіналу змагатимуться як новачки Ян Гаврюк і Максим Кузнецов, так і досвідчені Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк.

Завершальним акордом дня стане чоловіча естафета в біатлоні. Тренерський штаб визначив наступний порядок етапів:

  1. Дмитро Підручний
  2. Богдан Борковський
  3. Віталій Мандзин
  4. Тарас Лесюк

Повний розклад виступів українців (17 лютого):

  • 11:00 - Лижне двоборство: стрибки з великого трампліна (Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець)
  • 11:45 - Фристайл: жіноча акробатика, кваліфікація (Яблонська, Яцюк, Брикіна, Попович)
  • 14:30 (14:45) - Фристайл: чоловіча акробатика, кваліфікація (Гаврюк, Кузнецов, Котовський, Окіпнюк)
  • 14:45 - Лижне двоборство: гонка на 10 км (фінал за медалі)
  • 15:30 - Біатлон: чоловіча естафета 4х7,5 км (фінал за медалі)

Де дивитися трансляції

Прямі ефіри з головних спортивних арен Олімпіади-2026 в Україні забезпечує "Суспільне Спорт".

Трансляції доступні на сайті мовника, однойменному телеканалі, а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Раніше ми розповіли, як Олег Гандей попри падіння вийшов до чвертьфіналу в шорт-треку на Олімпіаді-2026.

