Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх відбудеться 11-й день змагань. Українська збірна буде представлена одним із наймасштабніших складів з початку турніру - на старт вийдуть 14 атлетів.

Тріо дисциплін: де чекати на українців

Попри значну кількість учасників, боротьба за нагороди та вихід у наступні стадії для "синьо-жовтих" розгорнеться лише у трьох видах спорту.

Найбільша концентрація наших спортсменів спостерігатиметься у лижній акробатиці, де заплановано масовий вихід у кваліфікаційних раундах.

Також вболівальники побачать українських майстрів у біатлонній естафеті та лижному двоборстві.

Медальні шанси та кваліфікації: деталі виступів

День розпочнеться з виходів на трамплін у лижному двоборстві.

Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець спробують нав'язати боротьбу досвідченим суперникам спочатку у стрибках, а згодом і в лижній гонці.

У фристайлі (лижна акробатика) Україна виставляє потужний десант із восьми осіб.

Жіночу команду представлять чотири дебютантки Олімпіади: Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна та Неллі Попович.

У чоловіків за вихід до фіналу змагатимуться як новачки Ян Гаврюк і Максим Кузнецов, так і досвідчені Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк.

Завершальним акордом дня стане чоловіча естафета в біатлоні. Тренерський штаб визначив наступний порядок етапів:

Дмитро Підручний Богдан Борковський Віталій Мандзин Тарас Лесюк

Повний розклад виступів українців (17 лютого):

11:00 - Лижне двоборство: стрибки з великого трампліна (Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець)

- Лижне двоборство: стрибки з великого трампліна (Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець) 11:45 - Фристайл: жіноча акробатика, кваліфікація (Яблонська, Яцюк, Брикіна, Попович)

- Фристайл: жіноча акробатика, кваліфікація (Яблонська, Яцюк, Брикіна, Попович) 14:30 (14:45) - Фристайл: чоловіча акробатика, кваліфікація (Гаврюк, Кузнецов, Котовський, Окіпнюк)

- Фристайл: чоловіча акробатика, кваліфікація (Гаврюк, Кузнецов, Котовський, Окіпнюк) 14:45 - Лижне двоборство: гонка на 10 км (фінал за медалі)

- Лижне двоборство: гонка на 10 км (фінал за медалі) 15:30 - Біатлон: чоловіча естафета 4х7,5 км (фінал за медалі)

Де дивитися трансляції

Прямі ефіри з головних спортивних арен Олімпіади-2026 в Україні забезпечує "Суспільне Спорт".

Трансляції доступні на сайті мовника, однойменному телеканалі, а також на місцевих телеканалах "Суспільного".