Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 17 февраля
Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх состоится 11-й день соревнований. Украинская сборная будет представлена одним из самых масштабных составов с начала турнира - на старт выйдут 14 атлетов.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Трио дисциплин: где ждать украинцев
Несмотря на значительное количество участников, борьба за награды и выход в следующие стадии для "сине-желтых" развернется только в трех видах спорта.
Наибольшая концентрация наших спортсменов будет наблюдаться в лыжной акробатике, где запланирован массовый выход в квалификационных раундах.
Также болельщики увидят украинских мастеров в биатлонной эстафете и лыжном двоеборье.
Медальные шансы и квалификации: детали выступлений
День начнется с выходов на трамплин в лыжном двоеборье.
Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец попытаются навязать борьбу опытным соперникам сначала в прыжках, а затем и в лыжной гонке.
Во фристайле (лыжная акробатика) Украина выставляет мощный десант из восьми человек.
Женскую команду представят четыре дебютантки Олимпиады: Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Ангелина Брыкина и Нелли Попович.
У мужчин за выход в финал будут соревноваться как новички Ян Гаврюк и Максим Кузнецов, так и опытные Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк.
Завершающим аккордом дня станет мужская эстафета в биатлоне. Тренерский штаб определил следующий порядок этапов:
- Дмитрий Пидручный
- Богдан Борковский
- Виталий Мандзин
- Тарас Лесюк
Полное расписание выступлений украинцев (17 февраля):
- 11:00 - Лыжное двоеборье: прыжки с большого трамплина (Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец)
- 11:45 - Фристайл: женская акробатика, квалификация (Яблонская, Яцюк, Брыкина, Попович)
- 14:30 (14:45) - Фристайл: мужская акробатика, квалификация (Гаврюк, Кузнецов, Котовский, Окипнюк)
- 14:45 - Лыжное двоеборье: гонка на 10 км (финал за медали)
- 15:30 - Биатлон: мужская эстафета 4х7,5 км (финал за медали)
Где смотреть трансляции
Прямые эфиры с главных спортивных арен Олимпиады-2026 в Украине обеспечивает "Суспільне Спорт".
Трансляции доступны на сайте вещателя, одноименном телеканале, а также на местных телеканалах "Суспільного".
