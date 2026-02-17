ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 17 февраля

Вторник 17 февраля 2026 09:38
UA EN RU
Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 17 февраля Олимпийские игры-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх состоится 11-й день соревнований. Украинская сборная будет представлена одним из самых масштабных составов с начала турнира - на старт выйдут 14 атлетов.

Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.

Читайте также: Фигурист Марсак: о хейте россиян, общении с Малининым и закулисье Олимпиады

Трио дисциплин: где ждать украинцев

Несмотря на значительное количество участников, борьба за награды и выход в следующие стадии для "сине-желтых" развернется только в трех видах спорта.

Наибольшая концентрация наших спортсменов будет наблюдаться в лыжной акробатике, где запланирован массовый выход в квалификационных раундах.

Также болельщики увидят украинских мастеров в биатлонной эстафете и лыжном двоеборье.

Медальные шансы и квалификации: детали выступлений

День начнется с выходов на трамплин в лыжном двоеборье.

Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец попытаются навязать борьбу опытным соперникам сначала в прыжках, а затем и в лыжной гонке.

Во фристайле (лыжная акробатика) Украина выставляет мощный десант из восьми человек.

Женскую команду представят четыре дебютантки Олимпиады: Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Ангелина Брыкина и Нелли Попович.

У мужчин за выход в финал будут соревноваться как новички Ян Гаврюк и Максим Кузнецов, так и опытные Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк.

Завершающим аккордом дня станет мужская эстафета в биатлоне. Тренерский штаб определил следующий порядок этапов:

  1. Дмитрий Пидручный
  2. Богдан Борковский
  3. Виталий Мандзин
  4. Тарас Лесюк

Полное расписание выступлений украинцев (17 февраля):

  • 11:00 - Лыжное двоеборье: прыжки с большого трамплина (Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец)
  • 11:45 - Фристайл: женская акробатика, квалификация (Яблонская, Яцюк, Брыкина, Попович)
  • 14:30 (14:45) - Фристайл: мужская акробатика, квалификация (Гаврюк, Кузнецов, Котовский, Окипнюк)
  • 14:45 - Лыжное двоеборье: гонка на 10 км (финал за медали)
  • 15:30 - Биатлон: мужская эстафета 4х7,5 км (финал за медали)

Где смотреть трансляции

Прямые эфиры с главных спортивных арен Олимпиады-2026 в Украине обеспечивает "Суспільне Спорт".

Трансляции доступны на сайте вещателя, одноименном телеканале, а также на местных телеканалах "Суспільного".

Ранее мы рассказали, как Олег Гандей несмотря на падение вышел в четвертьфинал в шорт-треке на Олимпиаде-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
Новости
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"