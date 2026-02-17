Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх состоится 11-й день соревнований. Украинская сборная будет представлена одним из самых масштабных составов с начала турнира - на старт выйдут 14 атлетов.

Трио дисциплин: где ждать украинцев

Несмотря на значительное количество участников, борьба за награды и выход в следующие стадии для "сине-желтых" развернется только в трех видах спорта.

Наибольшая концентрация наших спортсменов будет наблюдаться в лыжной акробатике, где запланирован массовый выход в квалификационных раундах.

Также болельщики увидят украинских мастеров в биатлонной эстафете и лыжном двоеборье.

Медальные шансы и квалификации: детали выступлений

День начнется с выходов на трамплин в лыжном двоеборье.

Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец попытаются навязать борьбу опытным соперникам сначала в прыжках, а затем и в лыжной гонке.

Во фристайле (лыжная акробатика) Украина выставляет мощный десант из восьми человек.

Женскую команду представят четыре дебютантки Олимпиады: Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Ангелина Брыкина и Нелли Попович.

У мужчин за выход в финал будут соревноваться как новички Ян Гаврюк и Максим Кузнецов, так и опытные Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк.

Завершающим аккордом дня станет мужская эстафета в биатлоне. Тренерский штаб определил следующий порядок этапов:

Дмитрий Пидручный Богдан Борковский Виталий Мандзин Тарас Лесюк

Полное расписание выступлений украинцев (17 февраля):

11:00 - Лыжное двоеборье: прыжки с большого трамплина (Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец)

- Лыжное двоеборье: прыжки с большого трамплина (Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец) 11:45 - Фристайл: женская акробатика, квалификация (Яблонская, Яцюк, Брыкина, Попович)

- Фристайл: женская акробатика, квалификация (Яблонская, Яцюк, Брыкина, Попович) 14:30 (14:45) - Фристайл: мужская акробатика, квалификация (Гаврюк, Кузнецов, Котовский, Окипнюк)

- Фристайл: мужская акробатика, квалификация (Гаврюк, Кузнецов, Котовский, Окипнюк) 14:45 - Лыжное двоеборье: гонка на 10 км (финал за медали)

- Лыжное двоеборье: гонка на 10 км (финал за медали) 15:30 - Биатлон: мужская эстафета 4х7,5 км (финал за медали)

Где смотреть трансляции

Прямые эфиры с главных спортивных арен Олимпиады-2026 в Украине обеспечивает "Суспільне Спорт".

Трансляции доступны на сайте вещателя, одноименном телеканале, а также на местных телеканалах "Суспільного".