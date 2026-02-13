Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 13 лютого

Де і коли змагатимуться українці

Протягом сьомого змагального дня на старт вийдуть сім представників збірної України – у лижних перегонах, біатлоні та фігурному катанні.

Першими боротьбу розпочнуть лижники Олександр Лісогор та Дмитро Драгун – у гонці з роздільним стартом на 10 км. Початок – о 12:45 за Києвом.

О 15:00 стартує чоловічий спринт у біатлоні. На дистанцію вийдуть четверо вітчизняних спортсменів: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Богдан Борковський.

А о 20:00 наш єдиний представник у фігурному катанні – Кирило Марсак виконає довільну програму. Саме за її підсумками визначаться чемпіон та призері Ігор у цій дисципліні. Наш спортсмен вдало відкатав коротку програму та наразі посідає доволі високу 11-ту позицію.

Розклад виступів українців 13 лютого:

12:45. Лижні перегони. Гонка з роздільним стартом, чоловіки, фінал (Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)

15:00. Біатлон. Спринт, чоловіки, фінал (Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко)

20:00. Фігурне катання. Чоловіки, довільна програма (Кирило Марсак)

Сім медальних фіналів

Загалом 13 лютого на Олімпіаді буде розіграно сім комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у сноуборді (2 комплекти), біатлоні, ковзанярському спорті, лижних перегонах, скелетоні та фігурному катанні.

Медальні фінали 13 лютого:

12:45. Лижні гонки. Чоловіки. Роздільний старт (10 км)

15:00. Біатлон. Чоловіки. Спринт (10 км)

15:46. Сноуборд. Жінки. Крос

17:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м

20:00. Фігурне катання, Чоловіки. Довільна програма

21:25. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп

22:14. Скелетон. Чоловіки

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

на телеканалі "Суспільне Спорт"

на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)

на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".