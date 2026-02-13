Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 13 лютого

У п'ятницю, 13 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 буде розіграно сім комплектів нагород. Українські спортсмени візьмуть участь у змаганнях з трьох видів спорту.
Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.
Протягом сьомого змагального дня на старт вийдуть сім представників збірної України – у лижних перегонах, біатлоні та фігурному катанні.
Першими боротьбу розпочнуть лижники Олександр Лісогор та Дмитро Драгун – у гонці з роздільним стартом на 10 км. Початок – о 12:45 за Києвом.
О 15:00 стартує чоловічий спринт у біатлоні. На дистанцію вийдуть четверо вітчизняних спортсменів: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Богдан Борковський.
А о 20:00 наш єдиний представник у фігурному катанні – Кирило Марсак виконає довільну програму. Саме за її підсумками визначаться чемпіон та призері Ігор у цій дисципліні. Наш спортсмен вдало відкатав коротку програму та наразі посідає доволі високу 11-ту позицію.
Розклад виступів українців 13 лютого:
Загалом 13 лютого на Олімпіаді буде розіграно сім комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у сноуборді (2 комплекти), біатлоні, ковзанярському спорті, лижних перегонах, скелетоні та фігурному катанні.
Медальні фінали 13 лютого:
Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".
У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:
Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".
