Олімпіада-2026: тріумфатори 11 лютого та новий медальний залік

У середу, 11 лютого, на зимових Іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо виступили 13 представників України. Попри відсутність нагород, день запам'ятався особистими рекордами та солідарністю атлетів.
Про тріумфаторів Олімпіади та ситуацію в медальному заліку - розповідає РБК-Україна.
Справжній фурор викликав швейцарець Франьйо фон Алльмен, який переміг у супергіганті.
Він став першим за понад пів століття лижником, кому вдалося зібрати три золоті нагороди на одній Олімпіаді.
У жіночому біатлоні також зафіксовано унікальне досягнення: представниці Франції Жюлія Сімон та Лу Жанмонно оформили переможний дубль ("золото" та "срібло") в індивідуальній гонці - подібного не траплялося протягом 20 років.
Україну цього дня представляли 13 атлетів у чотирьох видах спорту. Хоча піднятися на подіум не вдалося, були зафіксовані високі особисті результати:
Завдяки подвійному успіху в санному спорті Італія здійснила стрибок із сьомого на третє місце. США піднялися на другий рядок, витіснивши конкурентів.
Вже завтра, 12 лютого, українська збірна з санного спорту змагатиметься в командній естафеті, де за синьо-жовтих виступлять Юліанна Туницька, Андрій Мандзій та два парні екіпажі.
