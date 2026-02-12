Олімпіада-2026: тріумфатори 11 лютого та новий медальний залік

Історичні рекорди та сенсації

Справжній фурор викликав швейцарець Франьйо фон Алльмен, який переміг у супергіганті.

Він став першим за понад пів століття лижником, кому вдалося зібрати три золоті нагороди на одній Олімпіаді.

У жіночому біатлоні також зафіксовано унікальне досягнення: представниці Франції Жюлія Сімон та Лу Жанмонно оформили переможний дубль ("золото" та "срібло") в індивідуальній гонці - подібного не траплялося протягом 20 років.

Виступи українців: успіх Меркушиної та маніфест Шеп'юка

Україну цього дня представляли 13 атлетів у чотирьох видах спорту. Хоча піднятися на подіум не вдалося, були зафіксовані високі особисті результати:

Біатлон: Олександра Меркушина продемонструвала найкращий показник у кар'єрі, посівши 17-те місце в індивідуальній гонці. Христина Дмитренко фінішувала слідом - 18-ю.

Дмитро Шеп'юк (36-й результат) влаштував акцію підтримки скелетоніста Владислава Гераскевича, продемонструвавши напис "Ukr heroes with us" після заборони МОК використовувати патріотичну символіку на шоломах. Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець завершили змагання на 27-й та 30-й позиціях відповідно.

Оновлений медальний залік (Топ-5)

Завдяки подвійному успіху в санному спорті Італія здійснила стрибок із сьомого на третє місце. США піднялися на другий рядок, витіснивши конкурентів.