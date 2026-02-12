Олимпиада-2026: триумфаторы 11 февраля и новый медальный зачет

В среду, 11 февраля, на зимних Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо выступили 13 представителей Украины. Несмотря на отсутствие наград, день запомнился личными рекордами и солидарностью атлетов.
О триумфаторах Олимпиады и ситуации в медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Читайте: Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная завершила карьеру на старте Игр
Настоящий фурор произвел швейцарец Франьо фон Алльмен, который победил в супергиганте.
Он стал первым за более чем полвека лыжником, кому удалось собрать три золотые награды на одной Олимпиаде.
В женском биатлоне также зафиксировано уникальное достижение: представительницы Франции Жюлия Симон и Лу Жанмонно оформили победный дубль ("золото" и "серебро") в индивидуальной гонке - подобного не случалось в течение 20 лет.
Украину в этот день представляли 13 атлетов в четырех видах спорта. Хотя подняться на подиум не удалось, были зафиксированы высокие личные результаты:
Благодаря двойному успеху в санном спорте Италия совершила прыжок с седьмого на третье место. США поднялись на вторую строчку, вытеснив конкурентов.
Уже завтра, 12 февраля, украинская сборная по санному спорту будет соревноваться в командной эстафете, где за сине-желтых выступят Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий и два парных экипажа.
Ранее мы рассказали, кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК.