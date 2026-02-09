Олімпіада-2026: сенсаційні тріумфатори 9 лютого та новий медальний залік

Швейцарське домінування та драма в снігових парках

Понеділок, 9 лютого, пройшов під знаком швейцарського прапора. У жіночому фрістайлі (дисципліна слоупстайл) справжній майстер-клас продемонструвала Матільда Гремо.

Вона зуміла захистити статус чинної чемпіонки, випередивши зіркову представницю Китаю Ейлін Гу лише на мізерні 0.38 бала.

Для Гу це "срібло" стало болючим, адже вона претендувала на статус триразової чемпіонки, проте китаянка спробує відігратися 14 лютого в бігейрі.

"Бронзу" до свого активу записала канадка Меган Олдем.

Українка Катерина Коцар у цій дисципліні показала гідну боротьбу, проте зупинилася за крок від вирішальної стадії, не потрапивши до фінальної десятки.

Результати, слоупстайл, жінки:

Матільда Гремо (Швейцарія) – 86.96 Айлін Гу (Китай) – 86.58 Меган Олдем (Канада) – 76.46

Ще гучніше швейцарці завили про себе у гірськолижному спорті. В інноваційній дисципліні - командній комбінації - золото здобув дует Франьо фон Алльмена та Тангі Нефа.

Для фон Алльмена це вже друга найвища нагорода в Мілані. Цікаво, що через однакові результати на фініші організатори вручили одразу два комплекти срібних нагород, їх розділили ще одна швейцарська пара (Одерматт/Мейяр) та австрійці (Кріхмайр/Феллер).

Результати, гірськолижний спорт, командна комбінація:

1. Франьо фон Алльмен/Тангі Неф (Швейцарія) – 2:44.04

2. Марко Одерматт/Лоїк Мейяр (Швейцарія) – +0.99

3. Вінсент Кріхмайр/Мануель Феллер (Австрія) – +0.99

Рекорд на льоду та емоції Джейка Пола

Ковзанярський спорт подарував глядачам новий олімпійський рекорд. Нідерландська зірка Ютта Лердам промчала дистанцію 1000 метрів за 1:12.31, залишивши позаду партнерку по команді Фемке Коко.

Тріумф "королеви льоду" викликав бурхливу реакцію у її нареченого, відомого блогера-боксера Джейка Пола, який спостерігав за забігом зі сльозами на очах.

Результати, ковзанярський спорт, 1000 м, жінки:

Ютта Лердам (Нідерланди) – 1:12.31 (ОР) Фемке Коко (Нідерланди) – +0.28 Міхо Такагі (Японія) – +1.64

У секторі для стрибків з трампліна (HS 107) сенсаційну перемогу святкував німець Філіпп Раймунд.

Лідер сезону Домен Превц провалив другу спробу і фінішував лише шостим.

Українські стрибуни Євген Марусяк та Віталій Калініченко не змогли подолати кваліфікаційний бар'єр, посівши 42-ге та 47-ме місця відповідно.

Результати, стрибки з трампліна, чоловіки:

Філіпп Раймунд (Німеччина) – 274.1 Кацпер Томасяк (Польща) – 270.7 Рен Нікайдо (Японія) та Грегор Дешванден (Швейцарія) – 266.0

Сильні меседжі українців та медальний залік

Хоча 9 лютого українська збірна залишилася без нагород, наші атлети прикували увагу медіа своїми заявами.

Саночниця Олена Смага, яка за підсумками двох заїздів йде 18-ю, після фінішу звернулася до камери зі сильним повідомленням для світу.

"Слава Україні! Пам'ятайте, якою ціною ми тут!", - сказала спортсменка.

Юліанна Туницька наразі посідає 16-ту позицію.

Тим часом лідер збірної зі скелетону Владислав Гераскевич продемонстрував шолом із зображеннями загиблих на війні українських спортсменів.

Владислав уже встиг вразити результатами на тренуваннях, показавши третій та п'ятий час, що дає надію на високі місця у стартах 12 лютого.

Топ-5 медального заліку (після 3 днів):

Норвегія - 3 "золота", 1 "срібло", 2 "бронзи" (6) Швейцарія - 3 "золота", 1 "срібло", 1 "бронза" (5) Японія - 2 "золота", 2 "срібла", 3 "бронзи" (7) Німеччина - 2 "золота", 1 "срібло", 1 "бронза" (4) США - 2 "золота", 0 "срібла", 0 "бронз" (2)

Завтра, 10 лютого, на Олімпіаді-2026 розіграють рекордні 9 комплектів медалей.