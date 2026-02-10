Олімпіада-2026: розклад фіналів та виступів українців 10 лютого

У вівторок, 10 лютого, відбудеться четвертий змагальний день зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Протягом дня на старт вийдуть одразу 14 представників збірної України у п'яти видах спорту.
Повний розклад фіналів та виступів вітчизняних атлетів – підкаже РБК-Україна.
"Синьо-жовті" будуть представлені у лижних перегонах, шорт-треку, біатлоні, санному спорті та фігурному катанні.
Змагальну програму для українців відкриють лижники, а завершать день виступи фігуриста Кирила Марсака та фінальні заїзди санкарок.
Першими на трасу вийдуть представники лижних гонок, які змагатимуться у класичному спринті.
О 10:15 у жіночій кваліфікації виступлять Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мігаль.
О 10:55 стартує кваліфікація у чоловіків, де Україну представлять Дмитро Драгун і Олександр Лісогор.
За підсумками відбору найкращі спортсмени проб'ються до фінальних забігів.
Об 11:30 у кваліфікації на дистанції 500 метрів виступить Єлизавета Сидьорко. Українка спробує подолати перший раунд та продовжити боротьбу у фіналі.
О 14:30 стартує чоловіча індивідуальна гонка на 20 км. Україну представлятимуть лідери команди Дмитро Підручний і Віталій Мандзин, а також Антон Дудченко та дебютант Олімпіади Тарас Лесюк.
Саме біатлонна гонка вважається однією з ключових для української збірної цього дня.
У санному спорті Юліанна Туницька та Олена Смага проведуть третій і вирішальний четвертий заїзди, за сумою яких визначаться фінальні позиції.
Паралельно у фігурному катанні коротку програму серед чоловіків представить Кирило Марсак.
Розклад виступів українців 10 лютого:
Загалом у вівторок буде розіграно дев'ять комплектів олімпійських нагород. Чемпіона та призери визначаться у лижних перегонах (2 комплекти), біатлоні, гірськолижному та санному спорті, керлінгу, стрибках з трампліна, фрістайлі та шорт-треку.
Медальні фінали 10 лютого:
Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".
У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:
Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".
Раніше олімпійська чемпіонка назвала фатальну помилку нашої збірної з біатлону.
Зеленський відреагував на заборону МОК шолома Гераскевича із загиблими українськими атлетами.