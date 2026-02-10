UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Олімпіада-2026: розклад фіналів та виступів українців 10 лютого

На Іграх розіграють дев'ять комплектів нагород (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У вівторок, 10 лютого, відбудеться четвертий змагальний день зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Протягом дня на старт вийдуть одразу 14 представників збірної України у п'яти видах спорту.

Повний розклад фіналів та виступів вітчизняних атлетів – підкаже РБК-Україна.

Де змагатимуться українці

"Синьо-жовті" будуть представлені у лижних перегонах, шорт-треку, біатлоні, санному спорті та фігурному катанні.

Змагальну програму для українців відкриють лижники, а завершать день виступи фігуриста Кирила Марсака та фінальні заїзди санкарок.

Лижні перегони: шість українців у спринті

Першими на трасу вийдуть представники лижних гонок, які змагатимуться у класичному спринті.

О 10:15 у жіночій кваліфікації виступлять Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мігаль.

О 10:55 стартує кваліфікація у чоловіків, де Україну представлять Дмитро Драгун і Олександр Лісогор.

За підсумками відбору найкращі спортсмени проб'ються до фінальних забігів.

Шорт-трек: старт Сидьорко

Об 11:30 у кваліфікації на дистанції 500 метрів виступить Єлизавета Сидьорко. Українка спробує подолати перший раунд та продовжити боротьбу у фіналі.

Біатлон: чоловіча індивідуалка

О 14:30 стартує чоловіча індивідуальна гонка на 20 км. Україну представлятимуть лідери команди Дмитро Підручний і Віталій Мандзин, а також Антон Дудченко та дебютант Олімпіади Тарас Лесюк.

Саме біатлонна гонка вважається однією з ключових для української збірної цього дня.

Вечірня програма: сани і фігурне катання

У санному спорті Юліанна Туницька та Олена Смага проведуть третій і вирішальний четвертий заїзди, за сумою яких визначаться фінальні позиції.

Паралельно у фігурному катанні коротку програму серед чоловіків представить Кирило Марсак.

Розклад виступів українців 10 лютого:

  • 10:15. Лижні перегони. Спринт, жінки, кваліфікація (Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)
  • 10:55. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, кваліфікація (Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)
  • 11:30. Шорт-трек. 500 м, жінки, кваліфікація (Єлизавета Сидьорко)
  • 14:15. Лижні перегони. Спринт, жінки, фінал
  • 14:25. Лижні перегони. Спринт, чоловіки, фінал
  • 14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки (Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк)
  • 18:00. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, третій заїзд (Юліанна Туницька, Олена Смага)
  • 19:30. Фігурне катання. Чоловіки, коротка програма (Кирило Марсак)
  • 19:35. Санний спорт. Одномісні сани, жінки, фінальний заїзд

Дев'ять комплектів нагород

Загалом у вівторок буде розіграно дев'ять комплектів олімпійських нагород. Чемпіона та призери визначаться у лижних перегонах (2 комплекти), біатлоні, гірськолижному та санному спорті, керлінгу, стрибках з трампліна, фрістайлі та шорт-треку.

Медальні фінали 10 лютого:

  • 13:55. Шорт-трек. Змішана естафета
  • 14:15. Лижні перегони. Спринт, жінки
  • 14:25. Лижні перегони. Спринт, чоловіки
  • 14:30. Фрістайл. Слоупстайл, чоловіки
  • 14:30. Біатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки (20 км)
  • 15:00. Гірські лижі. Комбінація, жінки
  • 19:05. Керлінг. Змішані пари
  • 19:41. Санний спорт. Одиномісні сани, жінки
  • 21:05. Стрибки з трампліна. Змішані команди

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

  • на телеканалі "Суспільне Спорт"
  • на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
  • на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".

Раніше олімпійська чемпіонка назвала фатальну помилку нашої збірної з біатлону.

Зеленський відреагував на заборону МОК шолома Гераскевича із загиблими українськими атлетами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниБиатлон