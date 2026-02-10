Олимпиада-2026: расписание финалов и выступлений украинцев 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, состоится четвертый соревновательный день зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В течение дня на старт выйдут сразу 14 представителей сборной Украины в пяти видах спорта.
Полное расписание финалов и выступлений отечественных атлетов - подскажет РБК-Украина.
"Сине-желтые" будут представлены в лыжных гонках, шорт-треке, биатлоне, санном спорте и фигурном катании.
Соревновательную программу для украинцев откроют лыжники, а завершат день выступления фигуриста Кирилла Марсака и финальные заезды санок.
Первыми на трассу выйдут представители лыжных гонок, которые будут соревноваться в классическом спринте.
В 10:15 в женской квалификации выступят Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко и Дарья Мигаль.
В 10:55 стартует квалификация у мужчин, где Украину представят Дмитрий Драгун и Александр Лисогор.
По итогам отбора лучшие спортсмены пробьются в финальные забеги.
В 11:30 в квалификации на дистанции 500 метров выступит Елизавета Сидьорко. Украинка попытается преодолеть первый раунд и продолжить борьбу в финале.
В 14:30 стартует мужская индивидуальная гонка на 20 км. Украину будут представлять лидеры команды Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин, а также Антон Дудченко и дебютант Олимпиады Тарас Лесюк.
Именно биатлонная гонка считается одной из ключевых для украинской сборной в этот день.
В санном спорте Юлианна Туницкая и Елена Смага проведут третий и решающий четвертый заезды, по сумме которых определятся финальные позиции.
Параллельно в фигурном катании короткую программу среди мужчин представит Кирилл Марсак.
Расписание выступлений украинцев 10 февраля:
Всего во вторник будет разыграно девять комплектов олимпийских наград. Чемпиона и призеры определятся в лыжных гонках (2 комплекта), биатлоне, горнолыжном и санном спорте, керлинге, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке.
Медальные финалы 10 февраля:
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".
