Олімпіада-2026: хто нестиме прапор України на церемонії закриття

Визначено атлетів, які представлятимуть Україну під час урочистого завершення зимових Ігор у Мілані. Почесну місію виконає дует фристайлістів, які продемонстрували стійкість у змаганнях з лижної акробатики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційному сайті Олімпіади-2026.
Читайте: Україна завершила Олімпіаду-2026 з історичним антирекордом - без жодної медалі
На офіційному рівні оголошено імена спортсменів, які винесуть державний символ на парад атлетів під час церемонії закриття Олімпійських ігор-2026.
Цьогоріч Україну представлятимуть майстри лижної акробатики - Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.
Зазначимо, що на старті змагань у Мілані прапор також несли двоє атлетів: представник скелетону Владислав Гераскевич та майстриня шорт-треку Єлизавета Сидьорко.
Такий формат представництва зберігається і для фінальної частини Олімпіади.
Обидва фристайлісти брали участь у двох дисциплінах протягом поточних Ігор.
Ангеліна Брикіна зупинилася за крок до вирішальної стадії в особистих змаганнях, посівши 13-те підсумкове місце.
Дмитро Котовський завершив індивідуальні виступи на 17-й позиції.
У командному турнірі українське тріо у складі Брикіної, Котовського та Олександра Окіпнюка претендувало на високі місця після першого стрибка Ангеліни, проте через помилки партнерів у наступних спробах збірна фінішувала шостою.
Зокрема, тренерський штаб відмовився від виконання Котовським складного стрибка "Ураган" на користь простішої програми, яка, зрештою, не принесла бажаного результату.
Офіційне прощання з зимовою Олімпіадою відбудеться у неділю, 22 лютого. Початок урочистостей заплановано на 21:30 за київським часом.
Ці Ігри стануть третіми в історії незалежної України, які національна збірна завершує без завойованих нагород.
Традиція довіряти прапор представникам лижної акробатики продовжується. Раніше цю місію виконували:
Раніше ми повідомляли, що в Україні не транслюватимуть церемонію Паралімпіади-2026 через прапори РФ та Білоруссі.