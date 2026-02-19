Олімпіада-2026: де сьогодні вболівати за Україну та розклад усіх фіналів 19 лютого
Програма 13-го дня зимових Ігор у Мілані зосереджена на вирішальних стартах. Українські вболівальники стежитимуть за виступом дуету двоборців, які позмагаються за високі позиції у командному спринті.
Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.
Виступи українців: командна першість у двоборстві
У четвер, 19 лютого, на зимовій Олімпіаді-2026 відбудеться розіграш нагород у семи дисциплінах. Ключовою подією для України стане вихід на дистанцію представників лижного двоборства.
Сьогодні основна увага української аудиторії прикута до виступу Дмитра Мазурчука та Олександра Шумбарця.
Наші атлети змагатимуться у командному спринті (лижне двоборство).
Формат передбачає два етапи: спочатку спортсмени продемонструють майстерність у стрибках з трампліна, а згодом вийдуть на лижну трасу.
Розклад стартів за участю українського дуету:
- 10:10 - пробна серія стрибків;
- 11:00 - залікові стрибки з трампліна;
- 15:00 - вирішальна лижна гонка.
Медальні фінали дня: від хокею до фігурного катання
Окрім виступів українців, 19 лютого визначиться доля золотих нагород у низці інших видовищних видів спорту.
Жіночий хокейний турнір завершується північноамериканським дербі у фіналі та європейським протистоянням за "бронзу".
Також стануть відомі імена чемпіонок у фігурному катанні серед одиночок.
Головні події четверга (фінали):
- 14:55 та 15:15 - Скі-альпінізм: жіночий та чоловічий спринт;
- 15:40 - Хокей: поєдинок за третє місце (Швейцарія - Швеція);
- 17:30 - Ковзанярський спорт: чоловіча дистанція 1500 м;
- 20:00 - Фігурне катання: довільна програма у жінок;
- 20:10 - Хокей: фінальна гра (США - Канада).
Паралельно триватимуть кваліфікаційні забіги у фристайлі (хафпайп) та вирішальні стадії групового етапу в керлінгу, де чоловічі збірні розпочнуть боротьбу у півфіналах.
Де дивитися трансляції
Офіційним та ексклюзивним транслятором зимової Олімпіади-2026 на території України є "Суспільне Спорт".
Прямі ефіри змагань доступні на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
