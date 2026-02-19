ua en ru
Олімпіада-2026: де сьогодні вболівати за Україну та розклад усіх фіналів 19 лютого

Четвер 19 лютого 2026 08:40
Олімпіада-2026: де сьогодні вболівати за Україну та розклад усіх фіналів 19 лютого Олімпійські ігри-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Програма 13-го дня зимових Ігор у Мілані зосереджена на вирішальних стартах. Українські вболівальники стежитимуть за виступом дуету двоборців, які позмагаються за високі позиції у командному спринті.

Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.

Виступи українців: командна першість у двоборстві

У четвер, 19 лютого, на зимовій Олімпіаді-2026 відбудеться розіграш нагород у семи дисциплінах. Ключовою подією для України стане вихід на дистанцію представників лижного двоборства.

Сьогодні основна увага української аудиторії прикута до виступу Дмитра Мазурчука та Олександра Шумбарця.

Наші атлети змагатимуться у командному спринті (лижне двоборство).

Формат передбачає два етапи: спочатку спортсмени продемонструють майстерність у стрибках з трампліна, а згодом вийдуть на лижну трасу.

Розклад стартів за участю українського дуету:

  • 10:10 - пробна серія стрибків;
  • 11:00 - залікові стрибки з трампліна;
  • 15:00 - вирішальна лижна гонка.

Медальні фінали дня: від хокею до фігурного катання

Окрім виступів українців, 19 лютого визначиться доля золотих нагород у низці інших видовищних видів спорту.

Жіночий хокейний турнір завершується північноамериканським дербі у фіналі та європейським протистоянням за "бронзу".

Також стануть відомі імена чемпіонок у фігурному катанні серед одиночок.

Головні події четверга (фінали):

  • 14:55 та 15:15 - Скі-альпінізм: жіночий та чоловічий спринт;
  • 15:40 - Хокей: поєдинок за третє місце (Швейцарія - Швеція);
  • 17:30 - Ковзанярський спорт: чоловіча дистанція 1500 м;
  • 20:00 - Фігурне катання: довільна програма у жінок;
  • 20:10 - Хокей: фінальна гра (США - Канада).

Паралельно триватимуть кваліфікаційні забіги у фристайлі (хафпайп) та вирішальні стадії групового етапу в керлінгу, де чоловічі збірні розпочнуть боротьбу у півфіналах.

Де дивитися трансляції

Офіційним та ексклюзивним транслятором зимової Олімпіади-2026 на території України є "Суспільне Спорт".

Прямі ефіри змагань доступні на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

