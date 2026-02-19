Олимпиада-2026: где сегодня болеть за Украину и расписание всех финалов 19 февраля

Программа 13-го дня зимних Игр в Милане сосредоточена на решающих стартах. Украинские болельщики будут следить за выступлением дуэта двоеборцев, которые поборются за высокие позиции в командном спринте.

Выступления украинцев: командное первенство в двоеборье

В четверг, 19 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 состоится розыгрыш наград в семи дисциплинах. Ключевым событием для Украины станет выход на дистанцию представителей лыжного двоеборья.

Сегодня основное внимание украинской аудитории приковано к выступлению Дмитрия Мазурчука и Александра Шумбарца.

Наши атлеты будут соревноваться в командном спринте (лыжное двоеборье).

Формат предусматривает два этапа: сначала спортсмены продемонстрируют мастерство в прыжках с трамплина, а затем выйдут на лыжную трассу.

Расписание стартов с участием украинского дуэта:

10:10 - пробная серия прыжков;

- пробная серия прыжков; 11:00 - зачетные прыжки с трамплина;

- зачетные прыжки с трамплина; 15:00 - решающая лыжная гонка.

Медальные финалы дня: от хоккея до фигурного катания

Кроме выступлений украинцев, 19 февраля определится судьба золотых наград в ряде других зрелищных видов спорта.

Женский хоккейный турнир завершается североамериканским дерби в финале и европейским противостоянием за "бронзу".

Также станут известны имена чемпионок в фигурном катании среди одиночек.

Главные события четверга (финалы):

14:55 и 15:15 - Ски-альпинизм: женский и мужской спринт;

- Ски-альпинизм: женский и мужской спринт; 15:40 - Хоккей: поединок за третье место (Швейцария - Швеция);

- Хоккей: поединок за третье место (Швейцария - Швеция); 17:30 - Конькобежный спорт: мужская дистанция 1500 м;

- Конькобежный спорт: мужская дистанция 1500 м; 20:00 - Фигурное катание: произвольная программа у женщин;

- Фигурное катание: произвольная программа у женщин; 20:10 - Хоккей: финальная игра (США - Канада).

Параллельно будут продолжаться квалификационные забеги во фристайле (хафпайп) и решающие стадии группового этапа в керлинге, где мужские сборные начнут борьбу в полуфиналах.