Ольга Сумська розкрила, скільки витратила на модний бізнес молодшої доньки

Ольга Сумська відверто розповіла, яку підтримку надала молодшій доньці Ганні Борисюк у створенні власного модного бізнесу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Сумської OBOZ.UA.
Нещодавно Ганна презентувала власний бренд спортивного одягу. Розпочати справу 23-річній дівчині допомогла її зіркова мама.
Сумська підтримала доньку фінансово. Вона сказала, що інвестувала близько кількох тисяч доларів в бізнес, але в гривнях.
"Ну, а як інакше? Хто, як не мама? У борг - ні, про це мова навіть не йшла. Це була підтримка", - розповіла акторка.
Водночас Ольга наголосила, що Ганна теж вклала власні кошти в справу.
"Але й вона свої гроші вкладала, ті, що заробляла на гастролях", - зазначила вона.
Розповіла зірка й про реакцію тата, актора Віталія Борисюка, на створення спортивної колекції одягу.
"Чи втручався в процес? Ні, але й не заперечував", - поділилася вона.
Акторка підкреслила, що дуже пишається успіхами доньки. Вона пояснила, що дівчина активно займається спортом. Саме тому її одяг створений для комфортних занять у залі.
"Ви собі не уявляєте, які тканини відбирала! Це італійський біфлекс - у ньому не жарко, він дихає, чудово тягнеться і вбирає зайву вологу. Дуже комфортний, якісний", - пояснила вона.
За словами Ольги, її донька самостійно займалася розробкою одягу. Навіть у гастролях між виставами працювала над ескізами.
Бренд спортивного одягу отримав назву Ganzen_ua. Для дівчини це глибоко особистий проєкт, який натхненний її внутрішніми переживаннями та пошуком себе.
Ганна має акторську освіту і встигла попрацювати на сцені разом із батьками, проте згодом вирішила кардинально змінити напрямок своєї діяльності.
Останніми роками вона працювала акторкою та заробляла кошти, щоб інвестувати їх у власну модну справу. Тепер зосереджена на розвитку модного бізнесу.
