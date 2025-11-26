В Олени Кравець померла мама

Так, про важку втрату зірка повідомила просто зі сцени під час показу своєї моновистави "Можна я просто посиджу?" у столиці.

В одній із розповідей про батьків акторка ненароком зізналася, що мами вже немає серед живих. Як уточнила Кравець, трагедія сталася ще у жовтні цього року.

Перед цим Олена поділилася особистою історією про те, як її 86-річний батько самовіддано доглядав за дружиною до останніх днів її життя.

Кілька років тому Надія Федорівна перенесла інсульт і потребувала постійної опіки.

Через ускладнення після хвороби жінка втратила орієнтацію та мала серйозні проблеми з пам’яттю.

Олена Кравець з батьками (фото: instagram.com/lennykravets)

На початку цього року акторка навіть планувала перевезти батьків із Кривого Рогу ближче до Києва.

"Він зберіг в собі справжнього чоловіка й погляд доброго лева. Певно, мужність немає терміну придатності. Попри свій доволі поважний вік, хворі коліна й часом високий тиск мій тато доглядає за мамою нашою вже два роки після інсульту. Миє її, годує, вдягає, при чому так, щоб кофтинка пасувала штанам. Бо для мами це завжди було важливо", - з болем у голосі сказала акторка, розчуливши глядачів, повідомляє видання "Гордон".

"А на ніч залишає в туалеті світло, щоб вона не загубилася в темряві. Так дивно, але мама два роки не впізнає нас, бо постраждала короткострокова пам’ять після інсульту. І вона іноді не розуміє, який сьогодні день і де вона перебуває. Мами не стало місяць тому", - повідомила знаменитість.

Особливо зворушливим моментом для Олени стала поява батька в залі. 12 жовтня він приїхав із Кривого Рогу та піднявся на сцену з букетом квітів. У відповідь Кравець не стримала сліз і міцно обійняла рідну людину.