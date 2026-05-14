"Александрия" может спастись от вылета из УПЛ: стал известен сенсационный сценарий

Вице-чемпион страны прошлого сезона "Александрия", которая в этом году уже фактически попрощалась с элитным дивизионом , неожиданно получила шанс остаться в украинской Премьер-лиге.

О спасительном сценарии для "горожан" рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке" .

Что решат во Львове

По информации источника, львовский "Рух" завершает участие в профессиональном футболе. Решение в клубе уже принято, но многое зависит от того, когда об этом сообщат официально - до стыковых матчей или уже после завершения сезона.

Как это повлияет на "Александрию"

Если "Рух" снимется до стыковых матчей, то его место займет "Александрия", которая идет на 15-й позиции в турнирной таблице. Тогда именно горожане будут играть в стыках.

Если же львовяне сами проведут стыковые матчи и только после этого объявят о прекращении выступлений - тогда приоритет будет иметь "Кудривка", идущая 13-й в текущем сезоне УПЛ.

"Ассоциация пристально следит за подобными историями, чтобы избежать договоренностей за кулисами", - добавил журналист Михаил Спиваковский.

Интрига еще жива

Несмотря на шанс на спасение, команде Владимира Шарана еще нужно удержать 15-е место.

"Полтава", которая также уже потеряла шансы остаться в УПЛ, отстает лишь на одно очко и все еще может обойти "горожан" в турнирной таблице.

Какие матчи остались

До завершения чемпионата командам-неудачникам осталось провести по два поединка.