Офіційно. УАФ дискваліфікувала тренера команди УПЛ: він перебуває на межі відставки

У чому вина тренера

Наприкінці поєдинку 10-то туру Прем'єр-ліги "Карпати" – "Рух" (0:0) сталася сутичка між футболістами і персоналом обох команд.

У ній активну участь взяв і наставник "левів" Лупашко, який зокрема намагався щось довести захиснику суперників Богдану Слюбику. Арбітр матчу Клим Заброда загасив пристрасті, показавши жовті картки футболістам обох команд – Жану Педросо ("Карпати") та Ростиславу Ляху ("Рух"). Натомість поведінка тренера залишилась поза увагою судді.

Покарання від УАФ

Проте, після розгляду епізоду на КДК, тренер-порушник все ж отримав покарання. За "навмисне залишення технічної зони з метою здійснення дії в провокативній манері" він був дискваліфікований на два матчі.

Окрім цього, "Карпатам" також виписали штраф на 100 тисяч гривень. Не уникнув санкцій і "Рух", з якого стягнули 75 тисяч гривень.

Таким чином Лупашко не зможе керувати своїми підопічними в найближчих поєдинках – проти черкаського ЛНЗ (3 листопада) та криворізького "Кривбаса" (8 листопада).

У підвішеному стані

Нервовість тренера під час матчу, в якому його команда мала суттєву перевагу, але не втілила її у результат, можна пояснити.

Останнім часом з'явилася інформація, що керівництво клубу, незадоволене результатами "левів" у поточному сезоні, схиляється до звільнення тренера. Більш того, стверджується, що рішення вже фактично ухвалене, а про відставку клуб офіційно не повідомляє через те, що поки не знайдена достойна заміна.

Лупашко очолив "Карпати" влітку 2024 року. У першому сезоні команда під його керівництвом виступила достойно: 6 місце та боротьба за зону єврокубків до останнього туру.

Проте після 10-ти турів поточної кампанії "Карпати" набрали 12 очок і посідають в УПЛ 10-те місце.