"Один нокаут". Усик склав рейтинг, хто бив його найсильніше: лідер списку вас точно здивує (відео)

Непереможний український боксер Олександр Усик назвав суперників, які завдавали йому найвідчутніших ударів. Проте лідером рейтингу став зовсім не професійний боєць, а "суперник", який відправив чемпіона в нокаут ще в дитинстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю боксера Daily Mail.
У розмові з репортером у Києві Усик, який провів на професійному рингу 24 поєдинки та здобув 24 перемоги (15 – нокаутом), склав свій рейтинг "панчерів".
Список виглядає досить очікувано, окрім першої позиції.
На перше місце Олександр Усик несподівано поставив... коня. Боксер згадав кумедний, але небезпечний інцидент зі свого дитинства.
"Номер перший – кінь. У дитинстві мене вдарила одна тварина – бам! (показує на скроню). Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут", – розповів Усик.
Інцидент стався, коли майбутньому чемпіону було 12 років.
Усик згадав, що після удару знепритомнів: "Я відкрив очі, питаю: "Я живий?" – "Так, Алексе. О Боже, ти живий!" Власник коня підняв мене, я пішов додому. Але була маленька проблема: з моєї голови текла кров".
Чемпіон також додав, що через місяць повернувся на те місце, щоб знайти тварину, але кінь, мабуть, утік дуже далеко.
