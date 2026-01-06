"Обрали найкращого": НОК визначився з прапороносцем збірної України на відкритті Олімпіади-2026

Кому довірили прапор

Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

За словами Гутцайта, остаточне рішення щодо прапороносців ще формується, однак кандидатура скелетоніста Владислава Гераскевича вже погоджена.

"Ще вирішується питання, але погодився бути прапороносцем збірної України Владислав Гераскевич. У дівчат поки визначаємося. Ми завжди обираємо найкращих", - повідомив Гутцайт.

Прапороносці на попередніх Іграх

На зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні збірна України мала двох прапороносців на церемонії відкриття – фрістайліста Олександра Абраменка та фігуристку Олександру Назарову.

На церемонії закриття національний прапор України несла біатлоністка Олена Білосюк.

Усі прапороносці збірної України на відкриттях зимових Олімпіад:

Ліллехаммер-1994 – Віктор Петренко (фігурне катання)

– Віктор Петренко (фігурне катання) Нагано-1998 – Андрій Дериземля (біатлон)

– Андрій Дериземля (біатлон) Солт-Лейк- Сіті-2002 – Олена Петрова (біатлон)

– Олена Петрова (біатлон) Турин-2006 – Наталія Якушенко (санний спорт)

– Наталія Якушенко (санний спорт) Ванкувер-2010 – Лілія Лудан (санний спорт)

– Лілія Лудан (санний спорт) Сочі-2014 – Валентина Шевченко (лижні перегони)

– Валентина Шевченко (лижні перегони) Пхьончхан-2018 – Олена Підгрушна (біатлон)

– Олена Підгрушна (біатлон) Пекін-2022 – Олександр Абраменко (фрістайл) та Олександра Назарова (фігурне катання)

Владислав Гераскевич під час змагань (фото: Вікіпедія)

Хто такий Владислав Гераскевич

26-річний уродженець Києва, учасник зимових Олімпійських ігор 2018 та 2022 років.

У юності Гераскевич займався боксом, бойовим самбо та силовими видами спорту, однак згодом обрав скелетон. Його першим тренером став батько – Михайло Гераскевич, колишній бобслеїст. Перші старти в скелетоні відбулися у 2014 році.

Значну частину підготовки спортсмен проходив на латвійській трасі в Сигулді під керівництвом відомого тренера Дайніса Дукурса.

У 2018 році Гераскевич увійшов в історію українського спорту, ставши першим вітчизняним представником у скелетоні на Олімпійських іграх. На форумі в корейському Пхьончхані він посів 12-те місце, а на Іграх-2022 у Пекіні фінішував 18-м.

На чемпіонаті світу-2025 в Лейк-Плесіді Владислав був за крок від медалі – посів 4-те місце, поступившись лише 0,11 секунди срібному призеру та 0,08 секунди бронзовому.