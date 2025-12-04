ua en ru
Новий трейлер "Емілі в Парижі" наробив галасу в мережі: з'явилася неочікувана пара (відео)

Четвер 04 грудня 2025 17:01
Новий трейлер "Емілі в Парижі" наробив галасу в мережі: з'явилася неочікувана пара (відео) Серіал "Емілі в Парижі" повертається з новими пригодами (кадр з трейлера)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Netflix представив новий трейлер п'ятого сезону "Емілі в Парижі", і соцмережі буквально вибухнули обговореннями. На глядачів чекають не лише нові пригоди Емілі, а й натяк на несподіваний роман.

Чим здивує новий сезон та коли прем'єра, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Чим вразив новий трейлер "Емілі в Парижі"

Як стало відомо з ролика, головна героїня Емілі Купер (Лілі Коллінз) цього разу покидає улюблений Париж і вирушає до сонячного Рима. Там їй керівниця Сільві доручила відкрити новий офіс Грато.

У новому сезоні на Емілі чекає розвиток стосунків з Марчелло, спадкоємцем кашемірової імперії, якого зіграв Еухеніо Франческіні. За кадрами вже видно, що між ними спалахує хімія. Водночас мама чоловіка скептично ставиться до ідей американки.

Новий трейлер &quot;Емілі в Парижі&quot; наробив галасу в мережі: з'явилася неочікувана пара (відео) Кадр з трейлеру "Емілі в Парижі"

Коллінз зазначає, що її героїня в новому сезоні "сміливіша, рішучіша та авантюрніша". Вона змінює імідж, поєднуючи італійську грайливість та французький шарм, і намагається нарешті навчитися жити легше.

Шоураннер Даррен Стар назвав майбутні серії "одним зі своїх улюблених сезонів”. За його словами, нова історія буде "більшою, глибшою та насиченішою", а стосунки - зрілішими.

Трейлер пропонує фанатам кілька інтриг, зокрема багатьох здивував неочікуваний роман між Мінді та Алфі! Сільві теж продемонструє несподіваний бік своєї особистості, а Ґабріель заговорить про "майбутнє".


Коли прем'єра "Емілі в Парижі" 5 сезон та хто зіграє

Вихід серіалу запланований на 18 грудня на Netflix. У 5 сезоні повертаються вже відомі актори:

  • Лілі Коллінз - Емілі Купер;
  • Філіпін Лерой-Бельє - Сільві;
  • Ешлі Парк - Мінді;
  • Лукас Браво - Габріель;
  • Самуель Арнольд - Жульєн;
  • Бруно Гуері - Люк;
  • Вільям Абаді - Антуан;
  • Люсьєн Лавісконт - Алфі;
  • Еудженіо Франческіні - Марчелло.

Також до нового сезону приєдналися нові герої. Так, Браян Грінберг втілить Джейка, американця, який живе в Парижі, Мішель Ларок - подругу керівниці Емілі, а Мінні Драйвер - принцесу Джейн.

