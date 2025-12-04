Новий трейлер "Емілі в Парижі" наробив галасу в мережі: з'явилася неочікувана пара (відео)

Netflix представив новий трейлер п'ятого сезону "Емілі в Парижі", і соцмережі буквально вибухнули обговореннями. На глядачів чекають не лише нові пригоди Емілі, а й натяк на несподіваний роман.

Чим здивує новий сезон та коли прем'єра, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна .

Чим вразив новий трейлер "Емілі в Парижі"

Як стало відомо з ролика, головна героїня Емілі Купер (Лілі Коллінз) цього разу покидає улюблений Париж і вирушає до сонячного Рима. Там їй керівниця Сільві доручила відкрити новий офіс Грато.

У новому сезоні на Емілі чекає розвиток стосунків з Марчелло, спадкоємцем кашемірової імперії, якого зіграв Еухеніо Франческіні. За кадрами вже видно, що між ними спалахує хімія. Водночас мама чоловіка скептично ставиться до ідей американки.

Кадр з трейлеру "Емілі в Парижі"

Коллінз зазначає, що її героїня в новому сезоні "сміливіша, рішучіша та авантюрніша". Вона змінює імідж, поєднуючи італійську грайливість та французький шарм, і намагається нарешті навчитися жити легше.

Шоураннер Даррен Стар назвав майбутні серії "одним зі своїх улюблених сезонів”. За його словами, нова історія буде "більшою, глибшою та насиченішою", а стосунки - зрілішими.

Трейлер пропонує фанатам кілька інтриг, зокрема багатьох здивував неочікуваний роман між Мінді та Алфі! Сільві теж продемонструє несподіваний бік своєї особистості, а Ґабріель заговорить про "майбутнє".



Коли прем'єра "Емілі в Парижі" 5 сезон та хто зіграє

Вихід серіалу запланований на 18 грудня на Netflix. У 5 сезоні повертаються вже відомі актори:

Лілі Коллінз - Емілі Купер;

Філіпін Лерой-Бельє - Сільві;

Ешлі Парк - Мінді;

Лукас Браво - Габріель;

Самуель Арнольд - Жульєн;

Бруно Гуері - Люк;

Вільям Абаді - Антуан;

Люсьєн Лавісконт - Алфі;

Еудженіо Франческіні - Марчелло.

Також до нового сезону приєдналися нові герої. Так, Браян Грінберг втілить Джейка, американця, який живе в Парижі, Мішель Ларок - подругу керівниці Емілі, а Мінні Драйвер - принцесу Джейн.