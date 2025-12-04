Новый трейлер "Эмили в Париже" наделал шума в сети: появилась неожиданная пара (видео)
Netflix представил новый трейлер пятого сезона "Эмили в Париже", и соцсети буквально взорвались обсуждениями. Зрителей ждут не только новые приключения Эмили, но и намек на неожиданный роман.
Чем удивит новый сезон и когда премьера, узнайте в материале РБК-Украина.
Чем впечатлил новый трейлер "Эмили в Париже"
Как стало известно из ролика, главная героиня Эмили Купер (Лили Коллинз) на этот раз покидает любимый Париж и отправляется в солнечный Рим. Там ей руководитель Сильви поручила открыть новый офис Грато.
В новом сезоне Эмили ждет развитие отношений с Марчелло, наследником кашемировой империи, которого сыграл Эухенио Франческини. По кадрам уже видно, что между ними вспыхивает химия. В то же время мама мужа скептически относится к идеям американки.
Кадр из трейлера "Эмили в Париже"
Коллинз отмечает, что ее героиня в новом сезоне "смелее, решительнее и авантюрнее". Она меняет имидж, сочетая итальянскую игривость и французский шарм, и пытается наконец научиться жить легче.
Шоураннер Даррен Стар назвал предстоящие серии "одним из своих любимых сезонов". По его словам, новая история будет "больше, глубже и насыщеннее", а отношения - более зрелыми.
Трейлер предлагает фанатам несколько интриг, в частности многих удивил неожиданный роман между Минди и Алфи! Сильви тоже продемонстрирует неожиданную сторону своей личности, а Габриэль заговорит о "будущем".
Когда премьера "Эмили в Париже" 5 сезон и кто сыграет
Выход сериала запланирован на 18 декабря на Netflix. В 5 сезоне возвращаются уже известные актеры:
- Лили Коллинз - Эмили Купер;
- Филипин Лерой-Белье - Сильви;
- Эшли Парк - Минди;
- Лукас Браво - Габриэль;
- Самуэль Арнольд - Жульен;
- Бруно Гуэри - Люк;
- Уильям Абади - Антуан;
- Люсьен Лависконт - Алфи;
- Эудженио Франческини - Марчелло.
Также к новому сезону присоединились новые герои. Так, Брайан Гринберг воплотит Джейка, американца, который живет в Париже, Мишель Ларок - подругу руководительницы Эмили, а Минни Драйвер - принцессу Джейн.
