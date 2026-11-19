Сюжет серіалу

У центрі сюжету - Інга Будрейко (Катерина Файн), розумна й амбітна дівчина з юридичною освітою, яка прагне побудувати кар'єру. Та замість професійних якостей оточення раз у раз оцінює її зовнішність. Співбесіди закінчуються невдачами, а спроби довести власну компетентність не приносять бажаного результату.

Зрештою Інга наважується на сміливий експеримент і кардинально змінює свій образ. Після перевтілення в її житті з’являються нові можливості, знайомства, професійні виклики та романтичні пригоди. Чи стане перевтілення квитком до омріяного успіху? І чи не доведеться Інзі заплатити за нього надто високу ціну?

У серіалі зіграли Катерина Файн, Олександр Соколов, Богдан Рубан, Ольга Узун, Любов Тищенко, Костянтин Данилюк, Артем Пльондер та інші актори.

Музичним супроводом серіалу стала пісня "Чи не так?" української виконавиці Domiy, яка доповнює емоційну історію головної героїні.

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